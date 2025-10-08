Bakan Şimşek: Arz güvenliğimizi güçlendiriyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Altyapı yatırımlarına uygun koşullu ve uzun vadeli dış finansman sağlayarak arz güvenliğimizi güçlendiriyoruz" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Ekim 2025 11:29, Son Güncelleme : 08 Ekim 2025 11:30
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin sulama altyapısının rehabilitasyonu ve modernizasyonu amacıyla Dünya Bankasından 757,1 milyon euroluk uygun koşullu dış finansman temin edilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Altyapı yatırımlarına uygun koşullu ve uzun vadeli dış finansman sağlayarak arz güvenliğini güçlendirdiklerini belirten Şimşek, "Uyguladığımız politikalarla birlikte arz yönlü tedbirlerle enflasyonla mücadelemizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.