İstifa eden 7 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
İstifa eden 7 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Üç Türk milletvekiline ulaşılamıyor!
Üç Türk milletvekiline ulaşılamıyor!
Erdoğan: Barış İçin Yoğun Çaba Harcıyoruz
Erdoğan: Barış İçin Yoğun Çaba Harcıyoruz
Ali Babacan: Kimi Selamlayacağımızı Size mi Soracağız?
Ali Babacan: Kimi Selamlayacağımızı Size mi Soracağız?
Bakan Şimşek: Arz güvenliğimizi güçlendiriyoruz
Bakan Şimşek: Arz güvenliğimizi güçlendiriyoruz
LGS ve Lise Eğitimi İçin Yeni Model
LGS ve Lise Eğitimi İçin Yeni Model
İŞKUR 2025'te 1 Milyonun Üzerinde Kişiyi İşe Yerleştirdi
İŞKUR 2025'te 1 Milyonun Üzerinde Kişiyi İşe Yerleştirdi
1,3 ton uyuşturucu madde yakalandı
1,3 ton uyuşturucu madde yakalandı
Ankara'da MSB İzin Belgelerinde Rüşvet Operasyonu: 27 Gözaltı
Ankara'da MSB İzin Belgelerinde Rüşvet Operasyonu: 27 Gözaltı
Hadise ve İrem Derici dahil çok sayıda ünlü isme uyuşturucu operasyonu
Hadise ve İrem Derici dahil çok sayıda ünlü isme uyuşturucu operasyonu
İsrail ordusu, Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırdı
İsrail ordusu, Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırdı
971 kişiyi dolandıran şebekeye büyük operasyon
971 kişiyi dolandıran şebekeye büyük operasyon
Benzin ve motorine indirim geldi: İşte 8 Ekim güncel fiyatlar
Benzin ve motorine indirim geldi: İşte 8 Ekim güncel fiyatlar
Çorum'da rüşvet operasyonu: 22 adliye personeli gözaltına alındı
Çorum'da rüşvet operasyonu: 22 adliye personeli gözaltına alındı
Altın, 4 bin dolar seviyesini aşarak rekor kırdı
Altın, 4 bin dolar seviyesini aşarak rekor kırdı
Türkiye sağanak altında
Türkiye sağanak altında
Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Son gün 10 Ekim
Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Son gün 10 Ekim
TÜİK açıkladı: Kadına fiziksel şiddetin en çok olduğu bölge!
TÜİK açıkladı: Kadına fiziksel şiddetin en çok olduğu bölge!
Karahan'dan 'yastık altı altın' açıklaması: Fiyat istikrarı talebi azaltacak
Karahan'dan 'yastık altı altın' açıklaması: Fiyat istikrarı talebi azaltacak
Türkiye'de ilk: O ilde 'imitasyon altın' satışı yasaklandı
Türkiye'de ilk: O ilde 'imitasyon altın' satışı yasaklandı
Türkiye'den AİHM'e Selahattin Demirtaş başvurusu
Türkiye'den AİHM'e Selahattin Demirtaş başvurusu
Sungurlu Adliyesi çalışanlarına rüşvet operasyonu: 22 gözaltı
Sungurlu Adliyesi çalışanlarına rüşvet operasyonu: 22 gözaltı
Dünya Bankası'ndan Türkiye ekonomisi için pozitif revizyon
Dünya Bankası'ndan Türkiye ekonomisi için pozitif revizyon
Yakında hizmete giriyor: Mobil uygulamayı indir, ihbarını yap!
Yakında hizmete giriyor: Mobil uygulamayı indir, ihbarını yap!
Bakan Memişoğlu: 2025'te yeni bir alım yapılmayacak
Bakan Memişoğlu: 2025'te yeni bir alım yapılmayacak
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonu hedefe uygun seyirde tutacağız
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonu hedefe uygun seyirde tutacağız
Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı
Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı
Ak Parti'den Kartal Belediye Başkanı hakkında suç duyurusu
Ak Parti'den Kartal Belediye Başkanı hakkında suç duyurusu
Memur-Sen'den '4+4+4' raporu: Süre uzun, sistem yenilenmeli
Memur-Sen'den '4+4+4' raporu: Süre uzun, sistem yenilenmeli
Metro İstanbul'da 'valiz için ek ücret' dönemi
Metro İstanbul'da 'valiz için ek ücret' dönemi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Ali Babacan: Kimi Selamlayacağımızı Size mi Soracağız?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM açılış resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede yer almasına yönelik CHP'ye yakın isimlerden gelen eleştirilere Meclis grup toplantısında çok sert yanıt verdi. Babacan, "Bizim hareket tarzımızı siz mi belirleyeceksiniz? Nereye gideceğimizi, kimi selamlayacağımızı size mi soracağız kardeşim?" sözleriyle tepki gösterdi ve "Geri adım yok!" mesajı verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Ekim 2025 11:54, Son Güncelleme : 08 Ekim 2025 13:21
Yazdır

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi. Konuşmasının ana gündem maddelerinden biri, Meclis resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekilen fotoğraf sonrası muhalefet çevrelerinden gelen yoğun eleştirilere cevabı oldu.

"Sizin Gibilerin Vesayet Dönemi Çoktan Bitti"

Resepsiyon fotoğrafının "ülke gündeminin tam ortasına oturduğunu" belirten Babacan, özellikle ana muhalefet medyası tarafından fotoğrafın "öfkeyle yayıldığını" ve kendilerine yönelik hakaretler edildiğini dile getirdi.

Babacan, eleştirilere yönelik tepkisini şu çarpıcı ifadelerle dile getirdi:

"Bizim hareket tarzımızı siz mi belirleyeceksiniz? Nereye gideceğimizi, kimi selamlayacağımızı size mi soracağız kardeşim?"

Siyasette diyalog ile iş birliğinin farklı kavramlar olduğunu vurgulayan Babacan, eleştiren zihniyetin "vesayet dönemi"ne ait olduğunu söyledi. Babacan, "Sizin gibilerin vesayet dönemi çoktan bitti. 27 Nisan e-muhtırasının, 367 kararının arkasındaki kafa buydu" diyerek eleştirilere karşı duruşlarının net olduğunu belirtti: "Kim ne derse desin; biz buradayız ve siz buna alışacaksınız. Çünkü bizde geri adım yok!"

TBMM 28'inci dönem dördüncü yasama yılı açılışı resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun aynı fotoğraf karesinde yer alması sosyal medyada CHP'lilerden büyük eleştiri almıştı.

İşte o kare

Gazze Mesajı: Vicdan Gemisi ve Soykırım

Konuşmasına Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu gönüllülerini selamlayarak başlayan Babacan, "Vicdan gemisindekilere yolculuklarını hayırla tamamlamayı nasip etsin inşallah" temennisinde bulundu.

İsrail hükümetinin tam iki yıldır "savaş suçu, insanlık suçu, soykırım işlediğini" belirten Babacan, 7 Ekim'in "süregelen katliam zincirinin yeni ve daha kanlı bir halkası" olduğunu söyledi. Babacan, Filistin halkının haklarının garanti altına alınmadığı hiçbir plana güvenilmeyeceğini vurguladı.

Türkiye'nin Ekonomik ve Hukuki Tablosu

Gazze'den sonra Türkiye'deki ekonomik tabloya değinen Babacan, "Mevsimler değişti, takvim yaprakları döküldü ama ülkenin kaderi değişmedi. Hayat pahalılığı azalmadı, mutfaklardaki yangın her geçen gün büyüdü" değerlendirmesini yaptı.

Babacan, gençlerin kendi ülkesinde hayal kuramayıp umutlarını valizlerine koyduğunu belirtirken, yargıdaki hukuksuzlukların sürdüğünü ifade etti. Gazeteci Fatih Altaylı, Ayşe Barım ve Hüseyin Kocabıyık'ın yargılanma süreçlerine değinerek, iktidarın muhalif gördüğü herkesi sindirdiğini savundu: "Hukuku, adaleti geçtim; bunlar merhameti de çoktan bir kenara bıraktı."

"Türkiye İki Kutba Hapsedilemez"

Babacan, DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin oluşturduğu "Yeni Yol" oluşumunun gerekçesini açıklarken hem iktidara hem de ana muhalefete eleştiri yöneltti.

"Şu anda hem iktidar hem de ana muhalefet cenahı, Türkiye'nin farklılıklarını iki kutba hapsetmenin peşinde. Tek bir kare fotoğrafı siyaseti iki kutuptan birine zorlamak için kullanıyorlar. Ülkemiz, iktidar bloku ile ana muhalefetin arasındaki kayıkçı kavgasına mecbur değildir."

Babacan, kendilerinin sağ veya solun kalıplarına sıkışmadan makulün yolunu izlediğini söyledi ve "Bizim yerimiz 86 milyonun yanıdır" sözleriyle konumlarını tarif etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber