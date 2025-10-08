İstifa eden 7 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Erdoğan: Barış İçin Yoğun Çaba Harcıyoruz

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki insani krize dikkat çekerek, barış için diplomatik temasların sürdüğünü belirtti.

08 Ekim 2025
Erdoğan: Barış İçin Yoğun Çaba Harcıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yaklaşık üç aylık bir aradan sonra grup toplantısında milletvekilleriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti. Yeni yasama yılının ilk grup toplantısının ülke, millet ve demokrasi için hayırlı olmasını diledi. Erdoğan, konuşmasında özellikle Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, 67 bin Gazzeli kardeşimizin şehit edildiğini ve bu toplu kıyımın bir an önce sona ermesi için gereken her şeyin tereddütsüz yapıldığını vurguladı.

İnsani yardımlar ve diplomatik temaslar başta olmak üzere her alanda yoğun çaba gösterildiğini belirten Erdoğan, dünya liderleriyle yapılan görüşmelerde İsrail'in katliamının ilk sıralarda yer aldığını ifade etti. İsrail hükümetinin bölgeyi felakete sürükleyebileceğine dikkat çeken Erdoğan, amaçlarının daha fazla masum ölmeden bölgede kalıcı istikrarı sağlamak olduğunu söyledi.

Barış Çabaları ve Diplomatik Temaslar

  • Sayın Trump'ın barış çabalarına aktif destek verildiği ve bölgenin bu cendereden çıkarılmak istendiği belirtildi.
  • Hamas'ın barış planına olumlu yanıt verdiği ve barış iradesini net şekilde ortaya koyduğu ifade edildi.
  • Barışın tek taraflı olamayacağı, tüm yükün Hamas ve Filistinlilere yüklenmesinin adil olmadığı vurgulandı.
  • Barışa tek engelin İsrail'in saldırıları olduğu, saldırıların durdurulması gerektiği belirtildi.

Gazze'deki Direniş ve Ateşkes Umudu

Gazze'nin kahraman evlatlarının teslim olmadığı, Gazze'nin dünyanın en büyük çocuk mezarlığına çevrilmesine rağmen direnişin sürdüğü ifade edildi. İşgal devam ettikçe, işgalcilere karşı direnenlerin de var olacağı vurgulandı. Ateşkes ve adil barışın taraflar için en makul tercih olduğu, bugün Mısır'da yapılan görüşmelerin kritik öneme sahip olduğu ve güzel haberler alınmasının umut edildiği belirtildi. Erdoğan, kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız.

"BU PARTİYİ MİLLET KURDU"

Parti olarak yaz aylarında da boş durmadık. Genel merkezimizle, vekillerimizle, kadın ve gençlik kollarımızla tam kadro sahadaydık. 49 günde ülkemizin tamamında toplumun farklı kesimleriyle bir araya geldik. Milletimizin tenkit ve tespitlerine kulak verdik. Hep söylüyorum; bu partiyi kuran millettir. Bu partiyi kuruluşundan 15 ay sonra iktidar yapan yine bu millettir. 24 senedir gücümüzü sadece milletten alıyoruz. Milletin gösterdiği yoldan sapmayacağız.

Yeni dönemde bizi yoğun bir gündem bekliyor. Öncelikli vazifemizin yasama olduğunu unutmadan vaktimizi oraya ayıracağız. Muhalefetin boş gündemlerle bizi oyalamasına izin vermeyeceğiz. Millete hizmet aşkımızı örseleyecek her girişim karşısında uyanık olacağız. AK Parti reformların partisidir. Son 23 yıldaki tüm büyük değişimleri biz yaşattık. Bu yasama yılını da ekonomiden yerel yönetimlere, hak ve özgürlüklerden adalete birçok alanda kritik reformları hayata geçirdiğimiz bir dönem olarak tahayyül ediyoruz.

Milyarca lira belediyelere çöreklenmiş akbabalara peşkeş çekilmiş. Ama ortada eserini, icraatın, yatırımın kırıntısı bile yok. Yetkiyi veren halk, ama büyüyen banka hesapları büyüyenler! Hizmet kalitesini dibe çeken bu sorunların üzerine mutlaka gidilmesi gerekiyor.

"ÖNCE MİLLETİ ÇÖPTEN, KOKUDAN KURTARIN"

Milletten özür dileyeceklerine okul müdürlerine çağrı yapıyor. Başkent halkına günlerdir kerbalayı yaşatıyorlar. Bir de uyanmadan konuşuyorlar. Sen önce çöpleri topla! Önce vatandaşa su ver. Milleti kokudan, çöp dağlarından kurtar. Sen önce rüşvet çamurunu temizle. Sizin hiç insafınız yok mu? 25 yıllık hizmeti üzerine tek bir artı koymadan 3-5 senede çarçur ettiniz. Şehirlerimizi 25-30 yıl öncesine götürdünüz. Özür dileyeceğinize yüzsüzce bize sataşıyorsunuz. Hadi milletten korkmuyorsunuz, bari Allah'tan korkun!

Kürsüye benzin bidonuyla çıkmayı biliyordun. Yüreğin yetiyorsa şimdi de su bidonuyla çıksana! Kimden çekiniyorsun? Normalde kendine ve halkına saygısı olan bir siyasetçi bunlardan sonra suç bastırmaya kalkışmaz, gündem saptırmaya hiç çalışmaz. Delikanlıca çıkar iş bilmezliğinin hesabını millete verir.


