Antalya'da 8 evden tonlarca çöp çıktı
Antalya'nın Kepez ilçesinde belediye ekiplerince temizlenen 8 müstakil evden tonlarca çöp çıkarıldı. Ekipler ardından çöp evleri temizleyip ilaçlama yaptı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ekim 2025 13:00, Son Güncelleme : 08 Ekim 2025 13:01
Kepez Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kuruluna, ilçenin çeşitli mahallelerindeki 8 müstakil evden kötü kokular geldiği yönünde ihbarda bulunuldu.
Kuruldan, çöp bulunan evlerin temizlenmesi yönünde karar çıkması üzerine söz konusu adreslere Kepez Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Polisin aldığı güvenlik önlemleri eşliğinde harekete geçen ekipler, evlerden tonlarca çöp çıkardı.
Çöplerden temizlenen evler, daha sonra ilaçlandı.
Çıkartılan atıklar ise kamyonlarla şehir çöplüğüne taşındı.