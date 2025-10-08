İstanbul'da çökertilen suç çetesi sayısı yüzde 27 arttı

İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih'teki Valilik binasında gerçekleştirilen emniyet verileri aylık değerlendirme toplantısında, bu yılın 9 ayına ilişkin emniyet verilerini açıkladı.

Kentte, huzura daha fazla katkı sunmak için her alanda, her türlü şer odağına karşı mücadelelerine devam ettiklerini belirten Gül, "Asayişte, bu yılın 9 ayına baktığımızda kişilere karşı işlenen suçların, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azaldığını, aydınlatma oranının ise yüzde 99,4'e yükseldiğini görüyoruz. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 23,5 azalma söz konusu. Aydınlatma oranının yüzde 91,3'e çıktığı bu suçlardan kapkaç, otodan hırsızlık, yankesicilik ve motosiklet hırsızlığı neredeyse yarı yarıya düşmüş durumda." bilgilerini paylaştı.

Gül, bu rakamların kentin bugününün dünden daha huzurlu olduğunu ifade ettiğini aktararak, "Yine çeşitli suçlardan yıllardır aranan şahısların yakalanma oranı her geçen gün daha da artıyor. Suç potansiyeli taşıyan bu kişilerin sokaklarımızdan temizlenmesi, adalete teslim edilmesi demek, yarınımızın bugünden daha huzurlu olması demek." değerlendirmesini yaptı.

Ruhsatsız silahlarla da kararlılıkla mücadele ettiklerini vurgulayan Gül, "Bu yılın 9 ayında ele geçirilen ruhsatsız silah sayısı, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 21, tutuklanan kişi sayısı ise yüzde 140 arttı. Silahla işlenen suçların çok büyük bir kısmında bu silahlar kullanılıyor. Dolayısıyla bu silahları taşıyanlar, bulunduranlar, ticaretini yapanlar şunu çok iyi bilsinler, bu bir suç ve bunun bir cezası vardır." dedi.

"Kurşunlama olayları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 azaldı"

Vali Gül, organize suç örgütlerine yönelik operasyonlara da değinerek, "Yürüttüğümüz çalışmalarda operasyon sayımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12, çökertilen suç çetesi sayısı yüzde 27 arttı. 1341 şahıs yakalanarak adalete teslim edildi. 296 milyar lira değerinde mal varlığına el konuldu. Şehir eşkıyalarına karşı verdiğimiz bu kararlı mücadele sayesinde kurşunlama olayları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 azaldı." ifadelerini kullandı.

Kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi veren Gül, bu yılın ilk 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre ele geçirilen sahte ve kaçak alkol miktarının 2 katı aştığını, elektronik eşyadan tütüne, tarihi eserden akaryakıta ele geçirilen kaçak ürünlerle 2 milyar liraya yakın vergi kaybının önlendiğini kaydetti.

Kaçakçılıktan elde edilen gelirlerle terör ve organize suç örgütlerinin finanse edilmesinin önüne geçildiğine, vatandaşların sağlığını tehdit eden ürünlerin piyasaya sürülmesinin engellendiğine dikkati çeken Gül, vatandaşlardan illegal, sahte, kaçak ürünleri satın almamalarını, tüketmemelerini ve bu ürünleri ihbar etmelerini istedi.

Gül, uyuşturucu ve uyarı madde verileriyle ilgili, "Bu yılın 9 ayında imal ve ticarete yönelik operasyonlarımız geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 15 arttı. Ele geçirilen uyuşturucu hap miktarı 2 katına çıktı. Kenevir miktarı ise 3 katını aşarak 25 bin 667 köke ulaştı. Okullarımızın çevresindeki kafelerde, parklarda, bahçelerde denetimlerimiz artarak devam ediyor." diye konuştu.

Uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla sadece polis tedbirleriyle baş edilemeyeceğini belirten Gül, uyuşturucu ile mücadelede en büyük gücün toplumsal bilinç olduğunun altını çizdi.

"Ölümlü kaza sayısı yüzde 24, can kaybı yüzde 30 azaldı"

Vali Gül, siber suçlarla mücadelelerini sürdürdüklerini, sanal dünyada terör propagandası ve finansmanından yasa dışı bahse, çevrim içi çocuk istismarından bilişim dolandırıcılığına, operasyonlarına hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

Siber suçlarla mücadelede farkındalığın önemine işaret eden Gül, vatandaşlara, "Şifrelerinizi paylaşmayın, tanımadığınız bağlantılara tıklamayın. Para veya kişisel bilgi isteyen, kendini polis, savcı, asker olarak tanıtan hiçkimseye itibar etmeyin. En önemlisi, şüphelendiğiniz her durumu anında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirin." uyarısında bulundu.

Gül, trafikte can ve mal güvenliğini en üst düzeyde sağlamak ve kazaların önüne geçmek için gayret gösterdiklerini dile getirerek, "Aldığımız tedbirler sayesinde bu yılın 9 ayında, geçen senenin aynı dönemine göre ölümlü kaza sayısı yüzde 24, can kaybı yüzde 30 azaldı. Ayrıca, yaya can kaybı yüzde 17 azalırken, motosiklet kazalarında can kaybı sayısı yüzde 18 düştü." bilgisini verdi.

Okul servisleri, çakarlı araçlar ve ticari taksilere yönelik denetimlerini de sürdürdüklerini aktaran Gül, trafikte kurallara uyulması gerektiğini vurguladı.

Yaz mevsimi tedbirlerine değinerek, yaz aylarında rekor sıcaklıklar ve kuraklık sebebiyle ormanlar açısından riskli bir dönem yaşadıklarını ve bu sebeple tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Gül, "Ormanlık alanları korumak için tedbirlerimizi en üst düzeye çıkardık. Tüm bu önlemlerimize rağmen maalesef 85 orman yangını meydana geldi. 218 hektar ormanlık alan zarar gördü. Nasıl önceki yıllarda kaybettiğimiz her bir fidanın yerine yenisini diktiysek, yanan ormanlık alanlarımızı yeniden ağaçlandırdıysak, bu yıl zarar gören alanları da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde yeniden ağaçlandıracağız." şeklinde konuştu.

Toplantıda, Vali Gül'e, Vali Yardımcısı Nail Anlar, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel eşlik etti.