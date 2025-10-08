Yeşilay araştırdı: Dizi ve filmlerde alkol ve tütüne ne kadar yer veriliyor?
DMM: 'Eskişehir'deki NTE sahası ABD'ye devredilecek' iddiası asılsız

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM), "Eskişehir Beylikova nadir toprak elementleri (NTE) sahasının ABD'ye devredileceği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır" açıklaması yapıldı.

08 Ekim 2025
DMM: 'Eskişehir'deki NTE sahası ABD'ye devredilecek' iddiası asılsız

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan Eskişehir Beylikova nadir toprak elementleri (NTE) sahasının ABD'ye devredileceği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Beylikova nadir toprak elementleri sahası, Türkiye'nin madencilik tarihindeki en stratejik keşiflerinden biridir ve bu alandaki çalışmalar yerli ve milli imkanlarla yürütülmektedir. Eti Maden tarafından kurulan pilot tesis faaliyettedir; endüstriyel üretim hazırlıkları da ülkemizin tam egemenliği ve milli çıkarları doğrultusunda sürmektedir. Aksi yöndeki iddialar, Türkiye'nin stratejik maden politikalarını hedef alan manipülatif ve yönlendirme amaçlı girişimlerdir. Kamuoyunun resmi açıklamaları dikkate alması, dezenformasyon içeren iddia ve paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur" denildi.

