Etimesgut Belediyesi'nden Dev Adım: 'Paydaşkent WhatsApp Hattı' ile Yönetime Katılın!

Ankara'nın en hızlı gelişen ilçesi Etimesgut, katılımcı belediyecilikte yeni bir döneme giriyor. Etimesgut Belediyesi, vatandaşların sorunlarını, önerilerini ve taleplerini 7/24 iletebilmeleri için "Paydaşkent WhatsApp Hattı" uygulamasını resmen başlattı.

Bu çözüm odaklı dijitalleşme hamlesi, ilçede yaşanan aksaklıkların daha kısa sürede tespit edilmesini ve belediye hizmetlerinin şeffaf bir anlayışla yürütülmesini hedefliyor.

Etimesgut'ta Mobil Demokrasi Başladı: Sorunlar Anında Çözülüyor

Paydaşkent projesi, Etimesgut'ta yaşayan herkesin yönetimde aktif rol almasını sağlamayı amaçlıyor. Uygulama sayesinde Etimesgutlular, artık bürokratik engellere takılmadan, cep telefonlarından kolayca geri bildirim yapabilecek.

Vatandaşlar, 0533 338 06 06 numaralı WhatsApp hattı üzerinden şunları kolaylıkla yapabilecek:

İlçelerinde tespit ettikleri sorunları ve aksaklıkları (yol, çevre düzeni, temizlik vb.) anlık olarak iletme.

Belediye hizmetleriyle ilgili öneri ve taleplerini 7/24 paylaşma.

Gönderdikleri geri bildirimler hakkında hızlı ve dijital ortamda geri dönüş alma.

Belediye yetkilileri, sistemin özellikle sahadan gelen anlık verilerle hizmet kalitesini artıracağını ve çözüm süreçlerini hızlandıracağını vurguladı.

Başkan Beşikcioğlu: "Her Geri Bildirimi Titizlikle Değerlendiriyoruz"

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, Paydaşkent WhatsApp Hattı'nı tanıtırken, bu projenin belediyecilik anlayışlarının temel taşı olduğunu belirtti.

Başkan Beşikcioğlu, "Vatandaşlarımızın sesine kulak veriyor, her geri bildirimi titizlikle değerlendiriyoruz. Amacımız, çözüm odaklı belediyecilik anlayışımızla yönetim kültürünü birlikte güçlendirmek," ifadelerini kullandı.

Bu yeni hat, Etimesgut'ta katılımcı, şeffaf ve hızlı iletişim kültürünü pekiştirerek, kent yönetiminde yeni bir sayfa açmayı amaçlıyor.

Nasıl Kullanılır? Paydaşkent WhatsApp Hattı Bilgileri

Hızlı Çözüm ve Katılımcı Yönetim

Etimesgut Belediyesi, dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda, vatandaşların kent yönetiminde daha fazla paydaş olmasını sağlayacak bu ve benzeri projeleri geliştirmeye devam edeceğini duyurdu.