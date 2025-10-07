Etimesgut Belediyesi'nden Dev Adım: 'Paydaşkent WhatsApp Hattı' ile Yönetime Katılın!

Yeşilay araştırdı: Dizi ve filmlerde alkol ve tütüne ne kadar yer veriliyor?
Yeşilay araştırdı: Dizi ve filmlerde alkol ve tütüne ne kadar yer veriliyor?
İfade veren ünlü isimler Adli Tıp Kurumu'na getirildi
İfade veren ünlü isimler Adli Tıp Kurumu'na getirildi
DMM: 'Eskişehir'deki NTE sahası ABD'ye devredilecek' iddiası asılsız
DMM: 'Eskişehir'deki NTE sahası ABD'ye devredilecek' iddiası asılsız
Taklit ve Tağşiş listesine 23 yeni ürün eklendi
Taklit ve Tağşiş listesine 23 yeni ürün eklendi
e-YDS 2025 başvuruları başladı
e-YDS 2025 başvuruları başladı
İstifa eden 7 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
İstifa eden 7 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Üç Türk milletvekiline ulaşılamıyor!
Üç Türk milletvekiline ulaşılamıyor!
Erdoğan: Barış İçin Yoğun Çaba Harcıyoruz
Erdoğan: Barış İçin Yoğun Çaba Harcıyoruz
Ali Babacan: Kimi Selamlayacağımızı Size mi Soracağız?
Ali Babacan: Kimi Selamlayacağımızı Size mi Soracağız?
Bakan Şimşek: Arz güvenliğimizi güçlendiriyoruz
Bakan Şimşek: Arz güvenliğimizi güçlendiriyoruz
LGS ve Lise Eğitimi İçin Yeni Model
LGS ve Lise Eğitimi İçin Yeni Model
İŞKUR 2025'te 1 Milyonun Üzerinde Kişiyi İşe Yerleştirdi
İŞKUR 2025'te 1 Milyonun Üzerinde Kişiyi İşe Yerleştirdi
1,3 ton uyuşturucu madde yakalandı
1,3 ton uyuşturucu madde yakalandı
Ankara'da MSB İzin Belgelerinde Rüşvet Operasyonu: 27 Gözaltı
Ankara'da MSB İzin Belgelerinde Rüşvet Operasyonu: 27 Gözaltı
İsrail ordusu, Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırdı
İsrail ordusu, Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırdı
971 kişiyi dolandıran şebekeye büyük operasyon
971 kişiyi dolandıran şebekeye büyük operasyon
Benzin ve motorine indirim geldi: İşte 8 Ekim güncel fiyatlar
Benzin ve motorine indirim geldi: İşte 8 Ekim güncel fiyatlar
Çorum'da rüşvet operasyonu: 22 adliye personeli gözaltına alındı
Çorum'da rüşvet operasyonu: 22 adliye personeli gözaltına alındı
Türkiye sağanak altında
Türkiye sağanak altında
Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Son gün 10 Ekim
Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Son gün 10 Ekim
TÜİK açıkladı: Kadına fiziksel şiddetin en çok olduğu bölge!
TÜİK açıkladı: Kadına fiziksel şiddetin en çok olduğu bölge!
Karahan'dan 'yastık altı altın' açıklaması: Fiyat istikrarı talebi azaltacak
Karahan'dan 'yastık altı altın' açıklaması: Fiyat istikrarı talebi azaltacak
Türkiye'de ilk: O ilde 'imitasyon altın' satışı yasaklandı
Türkiye'de ilk: O ilde 'imitasyon altın' satışı yasaklandı
Türkiye'den AİHM'e Selahattin Demirtaş başvurusu
Türkiye'den AİHM'e Selahattin Demirtaş başvurusu
Sungurlu Adliyesi çalışanlarına rüşvet operasyonu: 22 gözaltı
Sungurlu Adliyesi çalışanlarına rüşvet operasyonu: 22 gözaltı
Dünya Bankası'ndan Türkiye ekonomisi için pozitif revizyon
Dünya Bankası'ndan Türkiye ekonomisi için pozitif revizyon
Yakında hizmete giriyor: Mobil uygulamayı indir, ihbarını yap!
Yakında hizmete giriyor: Mobil uygulamayı indir, ihbarını yap!
Bakan Memişoğlu: 2025'te yeni bir alım yapılmayacak
Bakan Memişoğlu: 2025'te yeni bir alım yapılmayacak
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonu hedefe uygun seyirde tutacağız
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonu hedefe uygun seyirde tutacağız
Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı
Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Etimesgut Belediyesi'nden Dev Adım: 'Paydaşkent WhatsApp Hattı' ile Yönetime Katılın!

Etimesgut Belediyesi, yerel yönetimle vatandaş arasındaki iletişimi güçlendiren ve sorunları anında çözen devrim niteliğinde bir dijital hizmeti hayata geçirdi: Paydaşkent WhatsApp Hattı. Bu yeni sistemle Etimesgutlular, artık kent yönetimine doğrudan seslerini duyurabilecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ekim 2025 15:40, Son Güncelleme : 08 Ekim 2025 15:51
Yazdır
Etimesgut Belediyesi'nden Dev Adım: 'Paydaşkent WhatsApp Hattı' ile Yönetime Katılın!

Ankara'nın en hızlı gelişen ilçesi Etimesgut, katılımcı belediyecilikte yeni bir döneme giriyor. Etimesgut Belediyesi, vatandaşların sorunlarını, önerilerini ve taleplerini 7/24 iletebilmeleri için "Paydaşkent WhatsApp Hattı" uygulamasını resmen başlattı.

Bu çözüm odaklı dijitalleşme hamlesi, ilçede yaşanan aksaklıkların daha kısa sürede tespit edilmesini ve belediye hizmetlerinin şeffaf bir anlayışla yürütülmesini hedefliyor.

Etimesgut'ta Mobil Demokrasi Başladı: Sorunlar Anında Çözülüyor

Paydaşkent projesi, Etimesgut'ta yaşayan herkesin yönetimde aktif rol almasını sağlamayı amaçlıyor. Uygulama sayesinde Etimesgutlular, artık bürokratik engellere takılmadan, cep telefonlarından kolayca geri bildirim yapabilecek.

Vatandaşlar, 0533 338 06 06 numaralı WhatsApp hattı üzerinden şunları kolaylıkla yapabilecek:

İlçelerinde tespit ettikleri sorunları ve aksaklıkları (yol, çevre düzeni, temizlik vb.) anlık olarak iletme.

Belediye hizmetleriyle ilgili öneri ve taleplerini 7/24 paylaşma.

Gönderdikleri geri bildirimler hakkında hızlı ve dijital ortamda geri dönüş alma.

Belediye yetkilileri, sistemin özellikle sahadan gelen anlık verilerle hizmet kalitesini artıracağını ve çözüm süreçlerini hızlandıracağını vurguladı.

Başkan Beşikcioğlu: "Her Geri Bildirimi Titizlikle Değerlendiriyoruz"

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, Paydaşkent WhatsApp Hattı'nı tanıtırken, bu projenin belediyecilik anlayışlarının temel taşı olduğunu belirtti.

Başkan Beşikcioğlu, "Vatandaşlarımızın sesine kulak veriyor, her geri bildirimi titizlikle değerlendiriyoruz. Amacımız, çözüm odaklı belediyecilik anlayışımızla yönetim kültürünü birlikte güçlendirmek," ifadelerini kullandı.

Bu yeni hat, Etimesgut'ta katılımcı, şeffaf ve hızlı iletişim kültürünü pekiştirerek, kent yönetiminde yeni bir sayfa açmayı amaçlıyor.

Nasıl Kullanılır? Paydaşkent WhatsApp Hattı Bilgileri

Hızlı Çözüm ve Katılımcı Yönetim

Etimesgut Belediyesi, dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda, vatandaşların kent yönetiminde daha fazla paydaş olmasını sağlayacak bu ve benzeri projeleri geliştirmeye devam edeceğini duyurdu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber