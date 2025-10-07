Keçiören'de Geleceğe Yön Verildi: Yapay Zeka Liderleri Zirvesi Gençlerin Projelerine Sahne Oldu

Keçiören, gençlerin dijital dönüşüme aktif katılımını teşvik eden önemli bir etkinliğe imza attı. JCI Türkiye Hibe Programı desteğiyle hayata geçirilen AI4YOUTH Zirvesi, gençlerin yapay zeka ve sosyal girişimcilik alanındaki yeteneklerini sergilemesini sağladı. Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Emir Can Tunç'un zirveye yapay zeka destekli video ile katılımı ise ilgi odağı oldu.

Lise Öğrencilerinden Toplumsal Sorunlara Yapay Zeka Çözümleri

Proje kapsamında lise öğrencileri, 6 haftalık yoğun mentörlük ve eğitim sürecinin ardından önemli sivil toplum kuruluşları (STK) (SERÇEV, TURÇEV, ANSEDER, İYADER ve UCİM) ile eşleşti. Gençler, bu eşleşmeler sonucunda toplumsal sorunlara odaklanan yapay zeka temelli yenilikçi çözümler geliştirdi.

Zirvenin en can alıcı bölümü olan **"Ideathon: Genç Sahne"**de öğrenciler, geliştirdikleri özgün ve toplumsal faydaya odaklanan projelerini velilerin, öğretmenlerin ve jürinin karşısında sergileme fırsatı buldu. Gençlerin vizyoner fikirleri katılımcılardan tam not alarak geleceğin teknoloji liderleri olma potansiyelini gösterdi.

Üç Farklı Panelde Dijital Dönüşüm ve Etik Liderlik Masaya Yatırıldı

Zirve boyunca düzenlenen üç ana panelde, gençlerin gelecekteki rolleri derinlemesine tartışıldı:

1. Geleceğe Hazır Gençler: Bireysel Gelişimin Önemi

Dr. Selçuk Yusuf Arslan (2023 TOYP Dünya Birincisi), Mona Altundemir ve Bülent Batmaca'nın konuşmacı olduğu bu panelde; yapay zeka çağında disiplin, merak ve sürekli öğrenmenin gençlerin gelecekte ihtiyaç duyacağı becerilerdeki kritik rolü vurgulandı.

2. Sosyal Girişimcilik ve Genç Liderlik: Yenilikçi Fikirler

Başkent Gençlik Meclisi'nden Tarık Önol, Turkishe'den Yağmur Cantaş ve Genç Eksen Derneği'nden Ali İmran Kazan'ın yer aldığı panelde, gençlerin fikirlerini sosyal girişimlere dönüştürme yolları ve STK'ların bu ekosisteme katkıları ele alındı.

3. Gençlerle Geleceği İnşa Etmek: Dijital ve Etik Dönüşüm

En çok ilgi çeken bu oturumda; Inovest Kurucu CEO'su Dr. Ayşe Kuyrucu, Beartell Bilişim Genel Müdürü Buğra Çakır ve SİYAMDER'den Sümeyye Çağlayan yer aldı. Panelde, gençlerin karar mekanizmalarındaki rolü, etik değerler çerçevesinde hareket etmenin önemi ve dijitalleşmenin toplumsal dönüşümdeki gücü değerlendirildi.

Keçiören Belediyesi Başkan Yardımcısı Emir Can Tunç'un panele yapay zeka destekli video aracılığıyla katılması, zirvenin temasına uygun yenilikçi bir yaklaşım sergilemesi açısından büyük takdir topladı.

Keçiören Belediyesi, bu zirveyle gençlerin yapay zeka liderliği yolculuğunu desteklemeye ve ilçeyi teknoloji ve inovasyonun merkezi haline getirmeye devam edeceğinin mesajını verdi.