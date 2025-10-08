2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açıklamalı İYEP Uygulama Takvimi yayımlandı

İşte; Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 02.10.2025 tarih ve 142805204 sayılı yazıları;

ÖĞRENCİ BELİRLEME ARACI'NIN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Öğrenci Belirleme Aracı (ÖBA), 3. sınıf öğrenci sayısı; Öğretmen Yönergeleri Formları ise 3. sınıf şube sayısı kadar en geç 16 Ekim 2025 tarihine kadar okullara ulaştırılacaktır.

2. Uygulama 20-24 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. ÖBA uygulanamayan öğrencilere ise 2025- 2026 eğitim öğretim yılında okula geldiği herhangi bir zaman diliminde ÖBA uygulanır ve modüle işlenir.

3. ÖBA tüm 3. sınıf öğrencilerine, ÖBA uygulayıcı öğretmen tarafından Öğretmen Yönergeleri Formu'na uygun şekilde uygulanacaktır.

4. Öğrencilerin ÖBA cevapları uygulamanın gerçekleştiği tarih itibariyle 3 iş günü içerisinde (en geç 28 Ekim 2025 tarihine kadar) e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP İşlemleri Modülü "İYEP Öğrenci Belirleme Aracı" ekranına, ÖBA uygulayıcı öğretmen tarafından girilecektir.

Ayrışma hissine yol açılmaması için özel eğitim tanısı olan öğrencilere ÖBA'lar uygulanacak olup bu öğrenciler için e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP İşlemleri Modülü "İYEP Öğrenci Belirleme Aracı" ekranına veri girişi yapılamayacaktır. (Özel eğitim tanısı olan öğrencilerin isimleri ÖBA veri girişi ekranında yer almamaktadır.) Bunun ile birlikte özel eğitim tanısı olup RAM raporu yenilenmeyen öğrencilerin isimleri modülde görüneceği için varsa bu öğrenciler için gerekli kontroller yapılmalı, RAM raporları yenilenmelidir.

5. İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince uygulama hakkında gerektiğinde okullara bilgi verilecektir.

6. Uygulama esnasında gizlilik sağlanarak okullara ulaştırılan formların kopya, fotoğraf ya da görüntüsü alınmayacak; okul dışına çıkarılmayacak, yetkilendirilmemiş kişilerle paylaşılmayacaktır.

7. İl MEBBİS Yöneticilerince e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP İşlemleri Modülü'nün kullanımında herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekli yetkilendirmeler yapılacaktır.

8. Yetkilendirme sonrasında sınıf öğretmenlerine okul idaresi tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinde "T.C. Kimlik No" kısıtlaması yapılıp yapılmadığı uygulama öncesinde kontrol edilecektir.

9. Uygulama sonunda kullanılan ya da kullanılmayan tüm formlar okul idaresince bir yıl muhafaza edilecektir.

10. ÖBA'nın uygulanmasında öğrenciler üzerinde sınav algısı oluşturacak açıklama veya davranışlardan kaçınılacaktır.

11. Uygulamanın sağlıklı gerçekleştirilebilmesi için il, ilçe ve okul yöneticilerince gerekli tüm tedbirler alınacaktır.

İYEP ile ilgili diğer detay ve açıklamalarında bulunduğu Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 3. Sınıf Açıklamalı İYEP Uygulama Takvimini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

