Konya'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü

Konya'nın Ereğli ilçesinde 2 tır ve minibüsün karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ekim 2025 16:46, Son Güncelleme : 08 Ekim 2025 16:47
Adana-Aksaray kara yolunda Ö.S. idaresindeki 81 AEP 961 plakalı minibüs ile M.K. yönetimindeki 06 BLY 59 plakalı tır, Zengen Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Servet Güzel'in kullandığı 63 AGV 738 plakalı tır da bu araçlara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Servet Güzel olay yerinde hayatını kaybetti, diğer araçların sürücüleri ile minibüste bulunan İ.K. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

