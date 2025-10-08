Konya'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü

Kazada, sürücü Servet Güzel olay yerinde hayatını kaybetti, diğer araçların sürücüleri ile minibüste bulunan İ.K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Servet Güzel'in kullandığı 63 AGV 738 plakalı tır da bu araçlara çarptı.

