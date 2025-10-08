Yılın 9 ayında hava yoluyla 187 milyon yolcu seyahat etti

Bakan Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün eylül ayı hava yolu uçak, yolcu ve yük verilerine ilişkin açıklama yaptı.

Yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının geçen ay iç hatlarda 92 bin 573, dış hatlarda 94 bin 799 olduğunu belirten Uraloğlu, toplam uçak trafiğinin üst geçişlerle birlikte 239 bin 335'e ulaştığını ifade etti.

Eylülde iç hat yolcu trafiğinin 9 milyon 547 bin 571, dış hat yolcu trafiğinin 15 milyon 205 bin 768 olarak gerçekleştiği bilgisini veren Uraloğlu, direkt transit yolcularla toplam 24 milyon 769 bin 907 yolcunun seyahat ettiğini, geçen yılın aynı ayına göre direkt transit dahil yolcu trafiğinde yüzde 10,5 artış olduğunu bildirdi.

Uraloğlu, ayrıca söz konusu ayda iç hatlarda 91 bin 460 ton, dış hatlarda 406 bin 58 ton yük taşındığını ifade etti.

Ocak-eylül döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin, iç hatlarda 746 bin 659, dış hatlarda 711 bin 652 olduğunu belirten Uraloğlu, üst geçişlerle birlikte toplam 1 milyon 888 bin 370 uçak trafiğine ulaşıldığını bildirdi.

- 187 milyon yolcuya hizmet verildi

Uraloğlu, söz konusu dönemde üst geçişler dahil hizmet verilen toplam uçak trafiğinin, geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 7,6 arttığını belirterek, "Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 76 milyon 584 bin 284, dış hat yolcu trafiğinin 110 milyon 699 bin 739 olduğu bu dönemde, direkt transit yolcularla birlikte toplam 187 milyon 397 bin 678 yolcuya hizmet verildi. 2025 yılı eylül sonunda, hizmet verilen yolcu trafiği 2024 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında, direkt transit dahil olmak üzere toplam yolcu trafiğinde yüzde 5,3 artış oldu. Böylece 2025 yılının 9 ayında, günde ortalama 686 bin kişi hava yoluyla seyahat etti." bilgisini verdi.

Bakan Uraloğlu, aynı dönemde havalimanları yük trafiğinin iç hatlarda 712 bin 615 ton, dış hatlarda 3 milyon 131 bin 525 ton olduğunu, toplamda 3 milyon 844 bin 139 tonu geçtiğini bildirdi.

- İstanbul Havalimanı 62 milyon yolcuya hizmet verdi

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda ise eylül ayında uçak trafiğinin iç hatlarda 11 bin 428, dış hatlarda 37 bin 74 olmak üzere 48 bin 502'ye ulaştığını, iç hatlarda 1 milyon 647 bin 670, dış hatlarda 5 milyon 962 bin 953 olmak üzere 7 milyon 610 bin 623 yolcuya hizmet verildiğini ifade etti. Ocak-eylül döneminde ise söz konusu havalimanında iç hatlarda 94 bin 361, dış hatlarda 316 bin 210 olmak üzere 410 bin 571 uçak trafiği gerçekleştiğini belirten Uraloğlu, iç hatlarda 13 milyon 470 bin 966, dış hatlarda 49 milyon 390 bin 442 olmak üzere 62 milyon 861 bin 408 yolcu trafiği gerçekleştiğini kaydetti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise eylül ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 10 bin 644, dış hatlarda 14 bin 25 olmak üzere 24 bin 669 olarak gerçekleştiğine işaret eden Uraloğlu, yolcu trafiğinin ise iç hatlarda 1 milyon 993 bin 4, dış hatlarda 2 milyon 431 bin 112 olmak üzere 4 milyon 424 bin 116 olduğunu bildirdi. Söz konusu havalimanında 9 aylık sürede iç hatlarda 86 bin 386, dış hatlarda 116 bin 579 olmak üzere 202 bin 965 uçak trafiği gerçekleştiğini belirten Uraloğlu, iç hatlarda 15 milyon 802 bin 790, dış hatlarda 19 milyon 825 bin 258 olmak üzere 35 milyon 628 bin 48 yolcu trafiğine hizmet verildiğini ifade etti.

Uraloğlu, ayrıca İstanbul Atatürk Havalimanı uçak trafiğinin söz konusu ayda 2 bin 389, 9 aylık dönemde ise 21 bin 835 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

- 9 ayda turizm merkezleri 50 milyon yolcu ağırladı

Turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısının 9 ayda iç hatlarda 14 milyon 944 bin 71, dış hatlarda 35 milyon 282 bin 439 olmak üzere 50 milyon 226 bin 510'a ulaştığını belirten Uraloğlu, şunları ifade etti:

"İç hatlarda 116 bin 263, dış hatlarda 220 bin 876 olmak üzere toplamda 337 bin 139 uçak trafiği gerçekleşti. 9 aylık dönemde İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 9 milyon 586 bin 467, Antalya Havalimanı'nda 31 milyon 334 bin 474, Muğla Dalaman Havalimanı'nda ise 4 milyon 740 bin 865 yolcuya hizmet verildi. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda toplamda 3 milyon 762 bin 108 yolcuya hizmet verilirken, Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda toplamda 802 bin 596 yolcu trafiği gerçekleşti."