MEB açıkladı; yurt içi sürekli görev yolluğu, ilişik kesen tarafından mı yoksa yeni başlanılan yer tarafından mı ödenir?

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 03.10.2025 tarih ve 141393958 sayılı yazılarında aşağıdaki açıklamalarda bulunulmuştur.

Bir kamu görevlisine 6245 sayılı Kanun'un 10'uncu maddesinde sayılan unsurlardan oluşan sürekli görev harcırahının ödenebilmesi için öncelikle ilgilinin atamasının yapıldığı yeni görev yerinin, aynı Kanun'un 3'üncü maddesinin (g) ve (h) bentleri kapsamında memuriyet mahalli dışında başka yer olması gerekmektedir. Harcırahın ödenme zamanı ve usulüyle ilgili olarak 6245 sayılı Kanun'un 59'uncu maddesi, memur ve hizmetlinin gidişinde ve ailenin nakli sırasında peşin olarak verileceğini hükme bağlarken 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 62'nci maddesinde yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda, atama emirlerinin tebliği üzerine yolluğun ödeme emri aranmaksızın saymanlıklarca derhal ödeneceği belirtilmiştir.

Kurum içi ve kurumlar arası atamalar göz önüne alındığında 6245 sayılı Kanun'un 57'nci maddesi, harcırahın atama işlemini gerçekleştiren idarenin bütçesinden ödenmesini esas almaktadır. Bunun dışında sorumluluklar bakımından 6245 sayılı Kanun'un 59 ve 60'ıncı maddeleri ilgili kamu görevlisine doğru bildirimde bulunma, süresinde göreve başlama, yeni görevine başlamadığı takdirde aldığı harcırahı iade etme yükümlülükleri getirirken harcırah işlemlerini gerçekleştiren yetkililere ise kendilerine sunulan bildirimdeki bilgi ve belgeleri kontrol etme, aksi sabit oluncaya kadar bildirime itibar etme ve gerçek dışı bildirimde bulunarak harcırah alanlar hakkında gereken işlemleri yapma yükümlülükleri getirmiştir.

Buna göre, yukarıdaki mevzuat ve açıklamalar çerçevesinde tereddütleri gidermek ve uygulamada birliği sağlamak için aşağıdaki esaslara dikkat çekilmiştir:

1- Bakanlığımız merkez veya taşra birimlerinde görev yapmakta iken memuriyet mahalli dışında Bakanlığımızdaki başka bir birime/göreve atananların yurt içi sürekli görev harcırahı iş ve işlemleri, ilgilinin vereceği 'yurtiçi sürekli görev yolluğu bildirimi' üzerine ilişik kestiği eski görev yeri harcama birimi tarafından yapılacaktır.

2- Bu maddenin uygulanmasında karışıklığa neden olduğu anlaşılan 2023/1 No.lu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı'nın "Yurtiçi yer değiştirme masrafı" başlıklı 56'ncı maddesinde yer alan "yeni görev mahallinde başlaması kaydıyla" ifadesi; başka bir yere atanmış olmayı ilgiliye harcırah ödenmesi için yeterli sayan, göreve başlama şartı yerine getirilmediğinde harcırahın iade edilmesini emreden 6245 sayılı Kanun'un 59'uncu ve 657 sayılı Kanun'un 62'nci maddelerinin uygulanması için bir kısıt oluşturmamaktadır.

3- İlgili kamu görevlisi harcırahını 1'inci madde kapsamında ilişik kestiği eski görev yeri harcama birimi üzerinden gidişinde/görevinden ayrılış sürecinde alma önceliğinden kendi isteği ile feragat etmek isterse, konuyla ilgili harcırah mevzuatında yasaklayıcı bir hüküm bulunmadığından, ilişik kestiği eski görev yeri harcama birimine 'atandığı göreve başladıktan sonra harcırah bildiriminde bulunacağına dair' dilekçe verecektir. Alınan dilekçe üzerine durum personel nakil bildirimine yazılır. Bu durumda ilgilinin harcırah iş ve işlemleri atandığı yeni görev yeri harcama birimi tarafından yapılacaktır.

4- İlgilinin harcırah bildirimine ilişkin belgelerini 1'inci veya 2'nci madde kapsamında alan harcama birimi yetkilileri, gereken kontrolleri yaptıktan sonra ilgili merkez teşkilatı harcama biriminden ödenek tutarını talep ederek ödemenin gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. Örneğin ortaokulda görev yapmakta iken başka bir yerdeki Anadolu lisesine atanan ilgiliye ait ödenek talebi, 1'inci maddeye göre ilişik kestiği harcama biriminden yapılırsa Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce, 2'nci maddeye göre göreve başladığı harcama biriminden yapılırsa Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce karşılanacaktır.

MEB DIŞINDAKİ BAŞKA BİR KURUMA ATANANIN YOLLUĞUNU ATANILAN KURUM ÖDEYECEK

5- Bakanlığımız birimlerinde görev yapmakta iken başka bir kamu kurumuna naklen atananların sürekli görev harcırahı Bakanlığımız bütçesinden ödenmeyecektir. İlgilinin harcırahı atandığı yeni kurumunun bütçesinden ödenecektir.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR