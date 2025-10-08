Sahte kan raporu operasyonu: 100 kişinin ehliyeti iptal edilecek
Sahte kan raporu operasyonu: 100 kişinin ehliyeti iptal edilecek
Lise kaç yıl olacak? İşte masadaki formüller!

12 yıllık zorunlu eğitim kaç yıla düşürülecek? Gözler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in sunum yapacağı ilk kabine toplantısında. Kulislerde 3+1 ya da 2+2 yıl şeklinde bazı formüller öne çıkıyor.

Lise kaç yıl olacak? İşte masadaki formüller!
12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, zorunlu eğitimin kısalmasına yönelik çalışmayı tamamladıklarını açıkladı. Çalışma ilk kabine toplantısında ele alınacak.

Peki masadaki formüller neler?

3+1 FORMÜLÜ

4 yıllık zorunlu lise eğitiminin kısaltılması için farklı seçenecekler tartışılıyor.

Bunlardan ilki 3+1 formülü. Bu formül uygulanırsa, öğrenciler 11'inci sınıf sonunda diploma alacak.

12'nci sınıf üniversiteye hazırlık yılı olarak planlanacak ve isteğe bağlı bırakılacak.

2+2 FORMÜLÜ

Bir diğer seçenekse 2+2 formülü. Bu kapsamda lise eğitimi 2 yıl zorunlu 2 yıl isteğe bağlı olarak düzenlenecek.

2 yıldan sonra devam etmek istemeyen öğrencilerin, mesleki eğitime, açık öğretime ya da istihdam programlarına yönlendirilmesi üzerinde duruluyor.

Bu formüller uygulanırsa, yalnızca üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarını okumak isteyen öğrenciler 4 yıl lise eğitimi alacak.

YAŞA BAĞLI DEĞİŞİKLİKLER

NTV'nin haberine göre; kulislerde konuşulan son formülse yaşa bağlı yapılacak değişiklikler. Bu kapsamda 16 yaşını dolduran lise öğrencilerine diploma verilmesi ile okula başlama yaşı aralığını daraltan bir düzenleme gidilmesi de söz konusu olabilir.

DÜNYADAKİ ÖRNEKLER NELER?

Dünyada zorunlu eğitim süresi 9 ile 13 yıl arasında değişiyor.

Avrupa genelinde ise zorunlu eğitim genellikle 9-10 yıl sürüyor.

Bakan Tekin, ilk kabine toplantısında yeni model önerilerine ilişkin bir sunum yapacak.

Eğer zorunlu eğitimin kısaltılmasına yönelik bir irade ortaya konulursa, konu meclise taşınacak.

