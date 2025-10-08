43 yaşındaki polis memuru kansere yenik düştü

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Karaduman, bir süredir Eskişehir Şehir Hastanesinde yumuşak doku kanseri tedavisi görüyordu. Aslen Isparta İli kütüğüne kayıtlı olan Duman, Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Eşinin isteği üzerine eşinin memleketi Sivas'ın Zara İlçesine getirilerek toprağa verildi. Cenazeye Zara Kaymakam Mehmet Ali Atak, Belediye Başkanı Fatih Çelik, Zara İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri ve vatandaşlar da katılım sağladı. Mehmet Akif Ersoy Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Karaduman'ın cenazesi Ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutu ile Zara Yeni Merkez Kabristanına götürülerek toprağa verildi.