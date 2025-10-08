Bakan Tekin: Sendikal özgürlük, öğrencinin eğitim hakkını gasp etmemeli
Sahte kan raporu operasyonu: 100 kişinin ehliyeti iptal edilecek
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinledi
İşlemleri tamamlanan ünlü isimler serbest bırakıldı
İsrail'in alıkoyduğu 3 vekil ve aktivistler cezaevine götürüldü
Lise kaç yıl olacak? İşte masadaki formüller!
Veri Analizi Okulu'na yoğun ilgi: En çok başvuru yapay zekaya
Bakan Tekin'den 'eğitim sistemi' açıklaması: Biz bir formül söylemedik
Ankara BB'ye yönelik 'konser' soruşturması tamamladı
Bakanlık, konut fiyatlarında manipülasyona geçit vermedi
DMM: 'Eskişehir'deki NTE sahası ABD'ye devredilecek' iddiası asılsız
Taklit ve Tağşiş listesine 23 yeni ürün eklendi
e-YDS 2025 başvuruları başladı
İstifa eden 7 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Üç Türk milletvekiline ulaşılamıyor!
Erdoğan: Barış İçin Yoğun Çaba Harcıyoruz
Ali Babacan: Kimi Selamlayacağımızı Size mi Soracağız?
Bakan Şimşek: Arz güvenliğimizi güçlendiriyoruz
LGS ve Lise Eğitimi İçin Yeni Model
İŞKUR 2025'te 1 Milyonun Üzerinde Kişiyi İşe Yerleştirdi
1,3 ton uyuşturucu madde yakalandı
Ankara'da MSB İzin Belgelerinde Rüşvet Operasyonu: 27 Gözaltı
İsrail ordusu, Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırdı
971 kişiyi dolandıran şebekeye büyük operasyon
Benzin ve motorine indirim geldi: İşte 8 Ekim güncel fiyatlar
Çorum'da rüşvet operasyonu: 22 adliye personeli gözaltına alındı
Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Son gün 10 Ekim
TÜİK açıkladı: Kadına fiziksel şiddetin en çok olduğu bölge!
Karahan'dan 'yastık altı altın' açıklaması: Fiyat istikrarı talebi azaltacak
Türkiye'de ilk: O ilde 'imitasyon altın' satışı yasaklandı
Cezaevinden çıkan avukat, koğuşta tanıştığı mahkumu dolandırırken yakalandı

İstanbul'da daha önce 'dolandırıcılık' suçundan tutuklanan avukat, cezaevinde tanıştığı bir mahkumu yine dolandırdığı iddiasıyla Anadolu Adliyesi'nde suçüstü yakalandı. Şüpheli hakimlik ifadesinin ardından tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Ekim 2025 22:21, Son Güncelleme : 08 Ekim 2025 22:34
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcıvekili Onur Yılmaz'ın koordinasyonunda savcı Zafer Küçük, daha önce 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklanıp serbest bırakılan avukat Serkan K. hakkında aynı suçtan gelen ihbar üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında avukat Serkan K.'nın., tutuklu bulunduğu sırada aynı koğuşta kaldığı Ferhat S'ye, kendisini tahliye ettireceğini söylediği öğrenildi. Şüpheli Serkan K'nin tahliye olduktan sonra cezaevinde tahliye sözü verdiği Ferhat S'nin kardeşleri ile görüşerek onlardan 1 milyon 300 bin lira aldığı ve bu parayı mahkemeye yatırdığına dair sahte evraklar gösterdiği belirlendi.

AYNI SUÇTAN YİNE SUÇ ÜSTÜ YAKALANDI

Şüpheli avukatın, icra dosyasına yatıracağı gerekçesiyle 600 bin lira daha istemesi üzerine müştekilerden biri, polisle işbirliği yaptı. Parayı elden vereceğini söyleyen müşteki şüpheli avukatla buluşmak için Anadolu Adliyesi önündeki kafeteryaya çağırdı. Buluşmaya gelen Serkan K, parayı aldığı esnada polis ekiplerince suçüstü yapılarak gözaltına alındı.

'KİMSEYİ KANDIRMADIM'

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Serkan K.'nın savunmasında, "Bunların avukatlık işlerine ilişkin olarak takiplerini yapacaktım. İlk etapta tutarları 300 ve 355 bin dolar olan iki tane senede ilişkin olarak ihtiyati haciz talebinde bulundum. Bunlara ilişkin olarak evraklarım vardır. Almış olduğum paralar da bunlara ilişkin olarak giderler ve teminatlardır. Halihazırda para teminata dahi yetmemektedir, ben üzerime atılı olan suçlamaları kabul etmiyorum. Kimseyi tahliye veya beraat ümidiyle kandırmadım bu yönüyle menfaat teminim olmadı. Bugün almış olduğum 10 bin lira para müştekinin bana pasaportunu almam için ödediği paradır. Bu para 600 bin değildir" dedi.

'ÇOK SAYIDA SORUŞTURMA VE DAVA DEVAM EDİYOR'

Savcılık tarafından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne yazılan sevk yazısında, şüpheli hakkında benzer eylemlerden dolayı çok sayıda soruşturma ve davanın devam ettiği, şüphelinin avukatlık mesleği sebebiyle kendisine duyulan güveni kötüye kullandığı ve çeşitli bahanelerle sahte evrak düzenlediği belirtildi. Yazıda, şüpheli avukatın yüksek miktarlarda tahsilat yapıp haksız kazanç sağlamayı alışkanlık haline getirdiği kaydedilerek tutuklanması talep edildi.

TUTUKLANDI

Şüpheli Serkan K, 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Serbest meslek sahibi kişilerin dolandırıcılığı' suçlarından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

