Bakan Tekin: Sendikal özgürlük, öğrencinin eğitim hakkını gasp etmemeli

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Ankara Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "İl Hukuk Hizmetleri Birim Yetkilileri Hizmet İçi Eğitim Semineri" düzenlendi.

Seminere, Tekin'in yanı sıra MEB Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Emir Hasan Arslantaş ve MEB personeli katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Tekin, bakanlığın büyük bir yapı olduğunu belirterek, toplamda yaklaşık 1 milyon 200 binin üzerinde öğretmen ve 18 milyon öğrencinin olduğunu anımsattı.

Tekin, seminerin temeldeki başlangıç noktalarından birinin yapılan işleri doğru anlatabilmek olduğuna işaret ederek, "Eğer bunu yapmazsak, böyle bir noktadan başlamazsak bu kadar devasa bir iş yükünü bu kadar devasa bir toplumsal hizmet alanını doğru, dürüst yürütemeyiz, yönetemeyiz. Bunu yönetebilmenin birinci koşulu bu konuda yetkisi olan kişilerin yetkinlik alanı ile ilgili neler yapması gerektiğini, nasıl yapması gerektiğini, bir uyum içerisinde görmek." diye konuştu.

Bakanlık Merkez Teşkilatının kendi içinde birliktelik sağlaması gerektiğini ifade eden Tekin, bu konuda birimler arasında uyumu temin edecek adımlar attıklarını söyledi.

Bu uyumu farklı bölgelerde çalışan öğretmenlerin de fark edebilmesi açısından "Öğretmenler Odası" etkinliklerini hayata geçirdiklerini aktaran Tekin, bu kapsamda birlikte çalışma kültürü ve beraber aynı hedefe yönelik çalışma kültürü oluşturmaya çalıştıklarını anlattı.

Yusuf Tekin, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yaptığı seminerin de bu çalışmalarının bir parçası olduğunu dile getirerek, "Eğer bunu temin edemezsek çok zor olan yükümüzü daha da zorlaştırmış oluruz. Yapmamız gereken onca işe ilave işlerimizi zorlaştırıcı bir sürü aktörü devreye sokmuş oluruz ve bu da bizim işlerimizdeki bereketi, başarıyı azaltır." ifadesini kullandı.

- "Temel hak hürriyetler ve adalet ilkesinin tesis edilmesi ile ilgili çok ince bir denge var"

Kendilerine emanet edilen çocukların hak ve hürriyetlerinin korunmasının, sağlıklı ortamlarında eğitim alma hakkının temin edilmesinin olmazsa olmaz bir koşul olduğunu vurgulayan Tekin, "Bununla ilgili bu hakkın sağlıklı kullanılmasını engelleyecek adımlara da karşıyız. Sendikal faaliyet bir özgürlük alanı. Bu hem anayasamız, hem de ilgili kanunlarımızla güvence altındadır. Biz de bakanlık olarak sendikal örgütlenme ve sendikal faaliyetle ilgili aktörlere kolaylık sağlamayı bir ödev olarak üstümüze alıyoruz." sözlerini sarf etti.

Sendikal özgürlükler kullanılırken öğrencilerin eğitim öğretim alma hakkının ellerinden alınmasının özgürlük olmadığını, bir başka insanın temel hak ve hürriyetinin elinden alınması demek olduğunu belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Herhangi bir sendikanın sendika özgürlüğünü kullanmasına biz zaten engel olmayız. Sendika hürriyetlerinizi kullanabilirsiniz ama siz kendi hürriyetinizi kullanırken 18 milyon öğrencinin eğitim öğretim alma hakkını eğer elinden alıyorsanız bu özgürlük tanımı değildir artık. Dolayısıyla, bu temel hak hürriyetler ve adalet ilkesinin tesis edilmesi ile ilgili çok ince bir denge var.

Geçtiğimiz yıl yine bir sendika korsan bir biçimde okullarda LGBT dersleri anlatacaklarını... Şimdi bu dünyanın hiçbir tarafında görülmüş bir olay değil. Bir bakanlık var, Bakanlığın onayladığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı var, onların onayladığı bir müfredat var. Bir sendika çıkıp diyor ki ben gidip okullara bu dersi anlatacağım. Bu hangi hak ve hürriyetle açıklanabilir."

Tekin, Bakanlık olarak adil davranacak, dengeyi oluşturabilecek politikayı hayata geçirmek istediklerini bildirdi.