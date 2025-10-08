Bakan Tekin: Sendikal özgürlük, öğrencinin eğitim hakkını gasp etmemeli
Bakan Tekin: Sendikal özgürlük, öğrencinin eğitim hakkını gasp etmemeli
Sahte kan raporu operasyonu: 100 kişinin ehliyeti iptal edilecek
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinledi
İşlemleri tamamlanan ünlü isimler serbest bırakıldı
İsrail'in alıkoyduğu 3 vekil ve aktivistler cezaevine götürüldü
Lise kaç yıl olacak? İşte masadaki formüller!
Veri Analizi Okulu'na yoğun ilgi: En çok başvuru yapay zekaya
Bakan Tekin'den 'eğitim sistemi' açıklaması: Biz bir formül söylemedik
Ankara BB'ye yönelik 'konser' soruşturması tamamladı
Bakanlık, konut fiyatlarında manipülasyona geçit vermedi
DMM: 'Eskişehir'deki NTE sahası ABD'ye devredilecek' iddiası asılsız
Taklit ve Tağşiş listesine 23 yeni ürün eklendi
e-YDS 2025 başvuruları başladı
İstifa eden 7 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Üç Türk milletvekiline ulaşılamıyor!
Erdoğan: Barış İçin Yoğun Çaba Harcıyoruz
Ali Babacan: Kimi Selamlayacağımızı Size mi Soracağız?
Bakan Şimşek: Arz güvenliğimizi güçlendiriyoruz
LGS ve Lise Eğitimi İçin Yeni Model
İŞKUR 2025'te 1 Milyonun Üzerinde Kişiyi İşe Yerleştirdi
1,3 ton uyuşturucu madde yakalandı
Ankara'da MSB İzin Belgelerinde Rüşvet Operasyonu: 27 Gözaltı
İsrail ordusu, Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırdı
971 kişiyi dolandıran şebekeye büyük operasyon
Benzin ve motorine indirim geldi: İşte 8 Ekim güncel fiyatlar
Çorum'da rüşvet operasyonu: 22 adliye personeli gözaltına alındı
Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Son gün 10 Ekim
TÜİK açıkladı: Kadına fiziksel şiddetin en çok olduğu bölge!
Karahan'dan 'yastık altı altın' açıklaması: Fiyat istikrarı talebi azaltacak
Türkiye'de ilk: O ilde 'imitasyon altın' satışı yasaklandı
Kucağındaki bebeğine rağmen eski eşini defalarca bıçaklayan zanlı yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, akaryakıt istasyonunda eski eşini kucağındaki bebeğe aldırmadan bıçaklayarak ağır yaralayan zanlı, Manisa polisinin titiz çalışmasıyla İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yakalandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Ekim 2025 23:10
Olay, 5 Ekim'de saat 14.35 sıralarında Turgutlu ilçesi E-96 Devlet Karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyon şoförü olduğu öğrenilen Hüseyin Ö. (45) benzin istasyonunda eski eşi Fatma K. (33) ve yanındaki Mehmet Ceyhun T. ile (44) karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından Hüseyin Ö., önce Mehmet Ceyhun T.'yi bıçakladı. Ardından kucağında bebeğiyle markete kaçmaya çalışan eski eşi Fatma K.'yi, kucağındaki bebeğe aldırmadan defalarca bıçakladı. Dehşet anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

Saldırı sonucu Fatma K. ve Mehmet Ceyhun T. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Fatma K.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Zanlı ormanlık alanda suç aletiyle yakalandı

Olayın ardından kaçan Hüseyin Ö.'nün kullandığı kamyon, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir fabrikanın içinde terk edilmiş halde bulundu. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu, Hüseyin Ö.'nün Kemalpaşa Nazarköy Mahallesi'nde ormanlık alanda saklandığı tespit edildi. Ekiplerin titiz çalışması sonucu Hüseyin Ö., olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adli makamlara sevk edildi.

Öte yandan Manisa Valisi Vahdettin Özkan'ın da olayın ardından başlatılan soruşturma ve yakalama sürecini yakından takip ettiği, sürecin titizlikle yürütülmesi için emniyet birimleriyle sürekli koordinasyon halinde olduğu öğrenildi.

