MEB'den öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler için eğitim seti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan ÖGES'in tanıtımı, 8 Ekim Dünya Disleksi Farkındalık Günü'nde Ankara Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapıldı. ÖGES, okuma, yazma ve matematik alanlarına yönelik özgün içerikler içeren, bakanlık tarafından bu alanda geliştirilen ilk ve en kapsamlı çalışma niteliği taşıyor. Bakan Tekin, bu setin amacının, her öğrencinin öğrenme sürecine aktif biçimde katılmasını sağlamak olduğunu ifade ederek, "Toplamda 5 ayrı set, 42 kitap ve 5 bini aşkın sayfadan oluşan bu kapsamlı külliyat bünyesinde, ses bilgisel farkındalık, akıcı okuma, okuduğunu anlama, yazma ve matematik olmak üzere 5 temel alanda yapılandırılmış öğrenci etkinlikleri, öğretmen kılavuzları ve değerlendirme araçlarını içeriyor" diye konuştu.

'DÜNYA ÖLÇEĞİNDE DE ÖRNEK GÖSTERİLEBİLECEK'

Bakan Tekin, okuma, yazma ve matematik güçlüğü yaşayan öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını merkeze alan bu içeriklerin aynı zamanda öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarını kolaylaştıran pratik araçlar olduğunu söyledi. Bakan Tekin, "Bu çalışma, bakanlığımızın uzman kadrosu, 13 akademisyen ve yaklaşık 60 öğretmenin emeğiyle; sahadan gelen gerçek deneyimlerin akademik bilgiyle harmanlandığı bir anlayışla hazırlandı. Böylece ortaya, yalnızca bilimsel temele dayanan değil, aynı zamanda sahada karşılığı bulunan, sahada yaşanan sorunlara çözüm üreten, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir eğitim seti çıkmıştır. Ayrıca bakanlığımız bünyesinde bu alanda geliştirilen ilk ve en kapsamlı çalışma olma özelliğini de taşımaktadır. Bu çalışmada, öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerimizin ihtiyaçlarını bütüncül bir yaklaşımla ele almaktadır. Bu çalışmamız, ülkemiz için olduğu kadar dünya ölçeğinde de örnek gösterilebilecek nitelikte bir eğitim modeli niteliği sunuyor" ifadelerini kullandı.

'BİREYSEL POTANSİYELLERİNİ ORTAYA ÇIKARACAK'

Bakan Tekin, bu kitapların, öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar için bir umut ışığı olmanın ötesinde, sınıflarda sessizce desteğe ihtiyaç duyan ama çoğu zaman fark edilemeyen binlerce öğrenciye ulaşmanın da kolaylaştırıcı bir aktörü olacağını vurguladı. Tekin, bu setin, öğretmenlere her yönüyle rehberlik eden bir kaynak niteliği taşıdığını söyleyerek, "Öğretmenlerimizin sınıflarda, öğrencilerinin öğrenme süreçlerini desteklemek üzere doğrudan kullanabilecekleri bol miktarda etkinliğe yer vermiş durumdayız. Her çocuğun öğrenme serüvenine duyulan inancın bir yansıması olan bu set, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel anlayışıyla da tam bir uyum göstermektedir. Çünkü bu model, daha önce de değindiğim gibi her öğrencinin kendine özgü yeteneklerini ve öğrenme biçimlerini fark ederek geliştirmeyi esas alır. Öğrenmenin tek bir yola indirgenemeyeceğini kabul eden bu yaklaşım, farklılıkları bir zenginlik olarak görür; çocuklarımızın bireysel potansiyellerini ortaya çıkaracak öğrenme ortamları tasarlamayı hedefler. ÖGES, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile kurduğumuz vizyonun sahadaki en somut örneklerinden biridir" diye konuştu.

'EBA ÜZERİNDEN ERİŞİMİNE AÇACAĞIZ'

Bakan Tekin, bakanlık olarak eğitimde fırsat eşitliğini sadece bir söz, ilke değil, bir toplumsal sorumluluk olarak gördüklerini söyleyerek, "Hiçbir öğrencimizin geride kalmadığı, hiçbir potansiyelin ihmal edilmediği bir eğitim sistemi için çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu seti ÖBA ve EBA üzerinden tüm öğretmenlerimizin erişimine açmış olacağız. Böylece ülkemizin en ücra köşesindeki öğretmenimiz dahi bu materyale elektronik ortamda ulaşıp, öğrencilerine destek sunabilecek. Biliyoruz ki bir çocuğun öğrenme sürecinde küçük bir dokunuş, bazen bir ömür boyu sürecek bir farka sebebiyet verebilir. Bu yönüyle de bugünün değil, geleceğin eğitim sistemine de yön veren bir adım attığımızı düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.