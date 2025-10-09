Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu seyahat süresini 43 dakikaya düşürecek
Canped Emici Külot 24'lü paketlerde süper indirim başladı!
Bakan Tekin: Sendikal özgürlük, öğrencinin eğitim hakkını gasp etmemeli
Sahte kan raporu operasyonu: 100 kişinin ehliyeti iptal edilecek
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinledi
İşlemleri tamamlanan ünlü isimler serbest bırakıldı
İsrail'in alıkoyduğu 3 vekil ve aktivistler cezaevine götürüldü
Lise kaç yıl olacak? İşte masadaki formüller!
Veri Analizi Okulu'na yoğun ilgi: En çok başvuru yapay zekaya
Bakan Tekin'den 'eğitim sistemi' açıklaması: Biz bir formül söylemedik
Ankara BB'ye yönelik 'konser' soruşturması tamamladı
Bakanlık, konut fiyatlarında manipülasyona geçit vermedi
DMM: 'Eskişehir'deki NTE sahası ABD'ye devredilecek' iddiası asılsız
Taklit ve Tağşiş listesine 23 yeni ürün eklendi
e-YDS 2025 başvuruları başladı
İstifa eden 7 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Üç Türk milletvekiline ulaşılamıyor!
Erdoğan: Barış İçin Yoğun Çaba Harcıyoruz
Ali Babacan: Kimi Selamlayacağımızı Size mi Soracağız?
Bakan Şimşek: Arz güvenliğimizi güçlendiriyoruz
LGS ve Lise Eğitimi İçin Yeni Model
İŞKUR 2025'te 1 Milyonun Üzerinde Kişiyi İşe Yerleştirdi
1,3 ton uyuşturucu madde yakalandı
Ankara'da MSB İzin Belgelerinde Rüşvet Operasyonu: 27 Gözaltı
İsrail ordusu, Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırdı
971 kişiyi dolandıran şebekeye büyük operasyon
Benzin ve motorine indirim geldi: İşte 8 Ekim güncel fiyatlar
Çorum'da rüşvet operasyonu: 22 adliye personeli gözaltına alındı
Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Son gün 10 Ekim
TÜİK açıkladı: Kadına fiziksel şiddetin en çok olduğu bölge!
9 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları

9 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Haber Giriş : 09 Ekim 2025 00:01, Son Güncelleme : 09 Ekim 2025 00:03
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sivil Toplum Buluşması Programı'na katılacak.

(Tokat/19.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kıbrıs Mücahitleri: Yarın İçin Dünü Unutma" belgeseli ve Kıbrıs temalı yapımların tanıtım programına iştirak edecek.

(Lefkoşa/19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 14. St. Petersburg Uluslararası Gaz Forumu'na katılacak.

(St.Petersburg/12.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İnovasyon Haftası ile 7. Dijital Ceo Liderler Zirvesi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.30/İzmir/19.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı sanayi üretim endeksini ve 2024 yılı Kurumsal Sektör Hesapları bültenini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Ankara/Kahire)

2- İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırıları, bölgedeki insani durum ve ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu Gazze planının yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Washington)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla, Haydarpaşa Garı ve Sirkeci Garı'nda yürütülen restorasyon ve işlevlendirme çalışmalarına ilişkin Haydarpaşa Garı'nda basın toplantısı düzenlenecek.

(İstanbul/11.00)

SPOR

1- Basketbol Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Anadolu Efes, Sırbistan ekibi Partizan ile deplasmanda karşılaşacak.

(Belgrad/21.30)

2- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ilk haftasında; C Grubu'nda Fenerbahçe Opet, Macaristan'ın DVTK Huntherm ekibine konuk olacak, B Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, İtalya'nın Beretta Famila Schio takımını ağırlayacak, D Grubu'nda ise Çimsa ÇBK Mersin, İtalya'nın Umana Reyer ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Miskolc/19.00/İstanbul/20.00/Venedik/20.30)

3- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş BOA, Polonya'nın Enea Gorzow takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Gorzow Wielkopolski/20.00)

4- Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley grup müsabakaları tamamlanacak. Arasspor-Nilüfer Belediyespor Eker, Bahçelievler Belediyespor-Göztepe ve Beşiktaş-İlbank maçları oynanacak.

(Ankara/14.00/Bursa/16.30/19.00)

