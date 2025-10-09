Erdoğan'dan ateşkese ilk yorum: Sürece katkı sunmaya devam edeceğiz
Canped Emici Külot 24'lü paketlerde süper indirim başladı!
Dışişleri kaynakları: 3 milletvekili bugün yurda getirilebilir
Yavaş'ın 7 Yıl Önceki Kesikköprü Sözleri Gündem Oldu
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
Yurt Dışında Üniversite Eğitimi Artık Lüks Değil Akıllı Tercih
Yılmaz: İlk defa yüksek gelirli ülkeler ligine gireceğiz
Netanyahu: Hükümeti toplayarak Gazze anlaşmasını onaylayacağız
Kütahya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Trump Gazze'de ateşkesi duyurdu: 'Ne mutlu barış yapanlara!'
Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu seyahat süresini 43 dakikaya düşürecek
Bakan Tekin: Sendikal özgürlük, öğrencinin eğitim hakkını gasp etmemeli
Sahte kan raporu operasyonu: 100 kişinin ehliyeti iptal edilecek
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinledi
İşlemleri tamamlanan ünlü isimler serbest bırakıldı
İsrail'in alıkoyduğu 3 vekil ve aktivistler cezaevine götürüldü
Lise kaç yıl olacak? İşte masadaki formüller!
Veri Analizi Okulu'na yoğun ilgi: En çok başvuru yapay zekaya
Bakan Tekin'den 'eğitim sistemi' açıklaması: Biz bir formül söylemedik
Ankara BB'ye yönelik 'konser' soruşturması tamamladı
Bakanlık, konut fiyatlarında manipülasyona geçit vermedi
DMM: 'Eskişehir'deki NTE sahası ABD'ye devredilecek' iddiası asılsız
Taklit ve Tağşiş listesine 23 yeni ürün eklendi
e-YDS 2025 başvuruları başladı
İstifa eden 7 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Üç Türk milletvekiline ulaşılamıyor!
Erdoğan: Barış İçin Yoğun Çaba Harcıyoruz
Ali Babacan: Kimi Selamlayacağımızı Size mi Soracağız?
Bakan Şimşek: Arz güvenliğimizi güçlendiriyoruz
LGS ve Lise Eğitimi İçin Yeni Model
Kütahya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Kütahya'nın Simav ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ekim 2025 07:22, Son Güncelleme : 09 Ekim 2025 07:36
Kütahya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 02.54'te 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Simav ilçesi olan depremin derinliği 12.1 kilometre olarak ölçüldü. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kütahya Valisi Işın'dan açıklama

Kütahya Valisi Musa Işın, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün saat 02.54'te merkez üssü İlimiz Simav ilçesi Maden köyü olmak üzere 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde, sahada yapmış olduğumuz incelemede şu ana kadar olumsuz bir vakıa ile karşılaşılmamıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun. Allah ülkemizi korusun" ifadelerini kullandı.


