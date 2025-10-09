Almanya'da polise insansız hava araçlarını vurma yetkisi

Çarşamba günü kabine tarafından onaylanan ve parlamentonun onayına sunulacak yasa tasarısı, "ani tehdit" veya "ciddi zarar" durumlarında polis tarafından drone'ların düşürülmesini açıkça yasal hale getiriyor.

Lazer, sinyal bozucu ve yeni drone birimi

Yeni düzenleme kapsamında polis, sadece ateşli silah değil, aynı zamanda lazer sistemleri ya da sinyal karıştırıcı cihazlarla (jammer) da drone'ların kontrol ve navigasyon bağlantılarını kesebilecek.

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, federal polis bünyesinde özel bir "karşı-drone birimi" kurulacağını açıkladı. Dobrindt, "Ağaç hizasında uçan drone'lardan polis sorumlu olacak, daha güçlü ve yüksek irtifadaki modellerle ise ordu ilgilenecek," dedi.

Almanya, teknoloji danışmanlığı konusunda İsrail ve Ukrayna ile iş birliği yapmayı da planlıyor.

Merz: "Güvenliğimizi tehdit eden drone'lara izin vermeyeceğiz"

Başbakan Friedrich Merz, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Drone olayları güvenliğimizi tehdit ediyor. Buna izin vermeyeceğiz. Federal polisin yetkilerini güçlendiriyoruz, böylece drone'lar daha hızlı tespit edilip etkisiz hale getirilebilecek," ifadelerini kullandı.

Geçen cuma günü Münih Havalimanı'nda izinsiz drone uçuşları nedeniyle onlarca uçuş iptal edilmiş veya başka şehirlere yönlendirilmiş, 10 binden fazla yolcu mağdur olmuştu.

Rusya şüphesi ve "drone duvarı" çağrısı

Merz, geçen hafta sonu Almanya üzerinde görülen çok sayıda drone'un arkasında Rusya'nın olabileceğini öne sürdü. Her ne kadar bu araçların silahsız olduğu ve keşif amaçlı uçuşlar yaptığı belirtilse de, Avrupa genelinde bu tür olayların artması endişe yaratıyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçen ay yaptığı açıklamada, Avrupa'nın doğu sınırını korumak amacıyla "drone duvarı" adını verdiği bir sensör ve silah ağı kurulması çağrısında bulunmuştu.

Drone olaylarında keskin artış

Almanya'da 2025'in ilk dokuz ayında hava trafiğini etkileyen 172 drone vakası kaydedildi. Bu sayı, 2024'ün aynı dönemindeki 129 vakadan ve 2023'teki 121 olaydan daha yüksek.

Hamburg'da geçen ay düzenlenen "Red Storm Bravo" adlı askeri tatbikatta ise, büyük bir askeri drone'un havada küçük bir drone'a ağ fırlatarak onu etkisiz hale getirdiği bir gösteri yapılmıştı.

Yetkililer, yoğun yerleşim bölgelerinde drone vurmanın riskli olduğunu, ayrıca birçok havaalanında henüz anlık tespit sistemlerinin bulunmadığını da hatırlatıyor.

Yeni yasa yürürlüğe girdiğinde Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, Litvanya ve Romanya gibi güvenlik güçlerine drone düşürme yetkisi tanıyan Avrupa ülkeleri arasına katılmış olacak.