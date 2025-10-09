İstanbul trafiğinde yağmur yoğunluğu
İstanbul'da sabah saatlerinde yağışın da etkisiyle trafikte yoğunluk oluştu. İBB trafik haritasına göre, saat 08.15 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Ekim 2025 08:21, Son Güncelleme : 09 Ekim 2025 08:22
İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini sürdüren yağış, trafik yoğunluğuna neden oldu.
Erken saatlerden itibaren özellikle ana arterlerde ve köprü geçişlerinde araç kuyrukları oluştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre, megakentte trafik, yağışın da etkisiyle saat 08.15 itibarıyla yüzde 80 olarak ölçüldü.
Öte yandan İstanbul'da bugün aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.