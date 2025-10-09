Erdoğan'dan ateşkese ilk yorum: Sürece katkı sunmaya devam edeceğiz
Canped Emici Külot 24'lü paketlerde süper indirim başladı!
Dışişleri kaynakları: 3 milletvekili bugün yurda getirilebilir
Yavaş'ın 7 Yıl Önceki Kesikköprü Sözleri Gündem Oldu
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
Yurt Dışında Üniversite Eğitimi Artık Lüks Değil Akıllı Tercih
Yılmaz: İlk defa yüksek gelirli ülkeler ligine gireceğiz
Netanyahu: Hükümeti toplayarak Gazze anlaşmasını onaylayacağız
Kütahya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Trump Gazze'de ateşkesi duyurdu: 'Ne mutlu barış yapanlara!'
Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu seyahat süresini 43 dakikaya düşürecek
Bakan Tekin: Sendikal özgürlük, öğrencinin eğitim hakkını gasp etmemeli
Sahte kan raporu operasyonu: 100 kişinin ehliyeti iptal edilecek
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinledi
İşlemleri tamamlanan ünlü isimler serbest bırakıldı
İsrail'in alıkoyduğu 3 vekil ve aktivistler cezaevine götürüldü
Lise kaç yıl olacak? İşte masadaki formüller!
Veri Analizi Okulu'na yoğun ilgi: En çok başvuru yapay zekaya
Bakan Tekin'den 'eğitim sistemi' açıklaması: Biz bir formül söylemedik
Ankara BB'ye yönelik 'konser' soruşturması tamamladı
Bakanlık, konut fiyatlarında manipülasyona geçit vermedi
DMM: 'Eskişehir'deki NTE sahası ABD'ye devredilecek' iddiası asılsız
Taklit ve Tağşiş listesine 23 yeni ürün eklendi
e-YDS 2025 başvuruları başladı
İstifa eden 7 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Üç Türk milletvekiline ulaşılamıyor!
Erdoğan: Barış İçin Yoğun Çaba Harcıyoruz
Ali Babacan: Kimi Selamlayacağımızı Size mi Soracağız?
Bakan Şimşek: Arz güvenliğimizi güçlendiriyoruz
LGS ve Lise Eğitimi İçin Yeni Model
Kredi kartı borcu olan yüz binlerce kişi için yarın son gün

Enflasyonla birlikte son yıl-larda temel ihtiyaçlardan kiraya kadar tüm harcamaların önemli ölçüde artmasıyla tüketi-ciler kredi kartına yüklendi. Bü-yüyen kart borcu asgari ödeme döngüsüne ve faiz yükünün art-masına kapı açtı.

Haber Giriş : 09 Ekim 2025 09:24, Son Güncelleme : 09 Ekim 2025 09:49
BDDK verilerinden yapılan belirlemelere göre, bireysel kredi kartı borçları 2 trilyon 496 milyar TL olurken, bu borcun 914.6 milyar TL'sini taksitli borçlar oluşturdu. Risk Merkezi verilerine göre ise bireysel kredi kartı borcunu ödememiş gerçek kişi sayısı, bu yıl ocak-ağustos döneminde 1 milyon 142 bin 390 kişi. Borçlu kişi ve borç tutarlarının artmasıyla birlikte kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılması imkanı tanındı.

Son başvuru 10 Ekim

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 10 Temmuz tarihli kurul kararına göre, kredi kartı borçlarına yeniden yapılandırma imkanı getirdi. Buna göre borçlar 48 aya kadar taksitlendirilebilecek. Yapılandırma kapsamında belirlenen aylık taksit tutarları, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek.

Kredi kartı yapılandırma borcunun yüzde 50'si ödenmeden, kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limiti artırılamayacak. Yeniden yapılandırma tutarının kredi kartı limitini aşması durumunda, aşan kısmın limit aşımı olarak değerlendirilmemesi kararlaştırıldı. Alınan karar kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da kredi kartı yapılandırma işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirledi. Buna göre, bireysel kredi kartları veya daha önce yapılandırılmış kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuru süresi 10 Ekim 2025 Cuma günü sona erecek.


