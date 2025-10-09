Kredi kartı borcu olan yüz binlerce kişi için yarın son gün

BDDK verilerinden yapılan belirlemelere göre, bireysel kredi kartı borçları 2 trilyon 496 milyar TL olurken, bu borcun 914.6 milyar TL'sini taksitli borçlar oluşturdu. Risk Merkezi verilerine göre ise bireysel kredi kartı borcunu ödememiş gerçek kişi sayısı, bu yıl ocak-ağustos döneminde 1 milyon 142 bin 390 kişi. Borçlu kişi ve borç tutarlarının artmasıyla birlikte kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılması imkanı tanındı.

Son başvuru 10 Ekim

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 10 Temmuz tarihli kurul kararına göre, kredi kartı borçlarına yeniden yapılandırma imkanı getirdi. Buna göre borçlar 48 aya kadar taksitlendirilebilecek. Yapılandırma kapsamında belirlenen aylık taksit tutarları, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek.

Kredi kartı yapılandırma borcunun yüzde 50'si ödenmeden, kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limiti artırılamayacak. Yeniden yapılandırma tutarının kredi kartı limitini aşması durumunda, aşan kısmın limit aşımı olarak değerlendirilmemesi kararlaştırıldı. Alınan karar kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da kredi kartı yapılandırma işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirledi. Buna göre, bireysel kredi kartları veya daha önce yapılandırılmış kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuru süresi 10 Ekim 2025 Cuma günü sona erecek.



