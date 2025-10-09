Yazar Yusuf Kaplan'a tepki: Jön Türklerle İttihatçı ayrımını dahi bilmiyor

Gazeteci-yazar Yusuf Kaplan'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Meşrutiyet'te İngiliz muhibliği öylesine tavan yapıyor ki Jön Türkler İngiliz sefaretine at arabası çekiyor. Koskoca Devlet-i Aliyye, üç beş çapulcu komitacının elinde oyuncak oluyor, İngilizci, Almanca, Rusçu ekipler arasındaki çatışmalarla un ufak oluyor: 10 yılda batırıyorlar İttihatçılar koca devleti. " paylaşımı büyük yankı uyandırdı. Kaplan'ın bu sözlerine tarihçi-yazar İsmail Küçükkılınç sert bir dille karşılık verdi. Küçükkılınç, "Jön Türklerle İttihatçıları birbirine karıştırmak tarihi anlamamak demektir" diyerek hem tarihsel bağlama dikkat çekti hem de İttihatçılara yöneltilen İngiliz muhibbi suçlamasına itiraz etti.

Yusuf Kaplan: "Jön Türkler İngiliz sefaretine at arabası çekti"

Yusuf Kaplan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Meşrütiyet'te İngiliz muhibliği öylesine tavan yapıyor ki, İngiliz sefirinin at arabasındaki atların yerine bizim Jöntürkler geçiyor ve at arabasını bu halde İngiliz Sefaretine kadar çekiyorlar. Jöntürkler, memleketi ancak İngilizlerle kurtarırız diyerek 'vatan kurtarma'ya soyunan o zamanın celladına aşık tasmalı çekirgeleri!

Koskoca Devlet-i Aliyye, üç beş çapulcu komitacının elinde oyuncak oluyor, İngilizci, Almanca, Rusçu ekipler arasındaki çatışmalarla un ufak oluyor: 10 yılda batırıyorlar İttihatçılar koca devleti. "

Kaplan'ın bu paylaşımı, sosyal medyada yoğun tartışmalara yol açtı. Birçok kullanıcı, söz konusu olayın tarihsel bağlamının çarpıtıldığını savunurken bazıları Kaplan'a destek verdi.

İsmail Küçükkılınç: "Jön Türk ile İttihatçı ayrımını ayrımı bilmeden konuşmak ya cehalet ya kötü niyet"

Tarihçi-yazar İsmail Küçükkılınç, Yusuf Kaplan'a doğrudan yanıt vererek Jön Türkler ve İttihatçılar arasındaki tarihsel farkın görmezden gelinmesini eleştirdi. Küçükkılınç, uzun bir paylaşımında şunları söyledi:

"Hiç olmazsa Yusuf Kaplan ahlaklı olmalı, şayet zır cahil veya kötü niyetli değilse. Neymiş, İngiliz büyükelçinin arabasındaki atları çözen Jön Türkler kendilerini koşmuşlar.

Jön Türk farklıdır, İttihatçı farklı. İttihatçılık 1906'da Makedonya'da Talat Bey önderliğinde teşekkül etmiş bir bölge hareketidir. Jön Türklük ise 1889'da Tıbbiye talebelerinin kurduğu bir fikir hareketidir."

"İngiliz muhibbi damgası İttihatçılara atılamaz"

Küçükkılınç, Enver Paşa ve Halil Paşa'nın İngilizlere karşı Çanakkale ve Kut'ül Amare'de yürüttüğü savaşlara dikkat çekerek, İttihatçıların İngilizlerle iş birliği içinde olduğu yönündeki iddiaları reddetti:

"Enver'in Çanakkale'de, amcası Halil'in de Kutulamare'de İngilizlerin mahvettiği müsellem iken onlara iftira ve çamur atmak edebe mugayirdir. 'Keşke Çanakkale geçilseydi' diyen eski Jön Türkler ve onların şimdiki artıkları ile İttihatçıları karıştırmak zır cahillik değilse açık bir kötüniyettir."

Küçükkılınç, Meşrutiyet'in ilanında aktif rol oynayanların Paris ve Cenevre'deki Jön Türklerden ziyade Makedonya'daki İttihatçılar olduğunu hatırlatarak, Kaplan'ın anlatımının tarihsel gerçeklikle bağdaşmadığını savundu.

"O fotoğrafın da gerçekliği tartışmalı"

Tarihçi-yazar İsmail Küçükkılınç, Yusuf Kaplan'ın paylaşımında ima edilen "Jön Türklerin İngiliz büyükelçinin arabasını çektiği" olayın hem tarihsel bağlamının çarpıtıldığını hem de bu olaya ait olduğu iddia edilen görselin doğruluğunun belirsiz olduğunu söyledi.

Küçükkılınç, paylaşımında şu değerlendirmelere yer verdi:

"İngiliz elçisi İstanbul'a ne zaman gelmiştir, onu karşılayanlar kimlerdir, at arabasını çekenler kimdir, bu olay gerçekten yaşanmış mıdır? Olay yaşandıysa şekli nasıldı, sembolik bir jest miydi yoksa anlatıldığı gibi bir tablo mu vardı? Bu sorular cevapsız. Dahası bu olayı yıllar sonra yazan gazeteci İTC muhalifidir."

Küçükkılınç ayrıca, sosyal medyada paylaşılan bazı görsellerin de tarihsel olarak doğrulanmamış olduğunu vurguladı:

"Bu hadisenin fotoğrafı olarak dolaşan karelerin ne zaman, nerede, kim tarafından çekildiği ve hangi bağlamda olduğu belirsizdir. Yani bu görsel tarihsel bir kanıt değil, en iyi ihtimalle sonradan üretilmiş veya yanlış bağlama oturtulmuş bir kare olabilir."