Erdoğan'dan ateşkese ilk yorum: Sürece katkı sunmaya devam edeceğiz
Dışişleri kaynakları: 3 milletvekili bugün yurda getirilebilir
Yavaş'ın 7 Yıl Önceki Kesikköprü Sözleri Gündem Oldu
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
Yurt Dışında Üniversite Eğitimi Artık Lüks Değil Akıllı Tercih
Yılmaz: İlk defa yüksek gelirli ülkeler ligine gireceğiz
Netanyahu: Hükümeti toplayarak Gazze anlaşmasını onaylayacağız
Kütahya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Trump Gazze'de ateşkesi duyurdu: 'Ne mutlu barış yapanlara!'
Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu seyahat süresini 43 dakikaya düşürecek
Bakan Tekin: Sendikal özgürlük, öğrencinin eğitim hakkını gasp etmemeli
Sahte kan raporu operasyonu: 100 kişinin ehliyeti iptal edilecek
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinledi
İşlemleri tamamlanan ünlü isimler serbest bırakıldı
İsrail'in alıkoyduğu 3 vekil ve aktivistler cezaevine götürüldü
Lise kaç yıl olacak? İşte masadaki formüller!
Veri Analizi Okulu'na yoğun ilgi: En çok başvuru yapay zekaya
Bakan Tekin'den 'eğitim sistemi' açıklaması: Biz bir formül söylemedik
Ankara BB'ye yönelik 'konser' soruşturması tamamladı
Bakanlık, konut fiyatlarında manipülasyona geçit vermedi
DMM: 'Eskişehir'deki NTE sahası ABD'ye devredilecek' iddiası asılsız
Taklit ve Tağşiş listesine 23 yeni ürün eklendi
e-YDS 2025 başvuruları başladı
İstifa eden 7 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Üç Türk milletvekiline ulaşılamıyor!
Erdoğan: Barış İçin Yoğun Çaba Harcıyoruz
Ali Babacan: Kimi Selamlayacağımızı Size mi Soracağız?
Bakan Şimşek: Arz güvenliğimizi güçlendiriyoruz
LGS ve Lise Eğitimi İçin Yeni Model
HAMAS'tan yapılan açıklamanın tam metni

İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi, insani yardımların serbest bırakılması ve esir takasına başlanması dair maddeleri içeren anlaşma taslağına ilişkin olarak Hamas'tan bir açıklama yapıldı.

Haber Giriş : 09 Ekim 2025 09:56, Son Güncelleme : 09 Ekim 2025 10:00
İslami Direniş Hareketi Hamas, 9 Ekim 2025 tarihli yazılı açıklamasında, Şarm eş-Şeyh'te yapılan müzakereler sonucunda "Gazze'ye yönelik savaşın sona erdirilmesi ve İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi" maddelerini de içeren bir anlaşmaya varıldığını duyurdu. Hamas, anlaşmada ayrıca insani yardım girişlerinin sağlanması ve esir takası sürecinin başlatılmasının yer aldığını belirtti.

HAMAS'tan yapılan açıklamanın tam metni:

"BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Hamas Hareketi'nden Açıklama - 9 Ekim 2025

İslami Direniş Hareketi Hamas, Şarm eş-Şeyh'te ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu öneri doğrultusunda, halkımıza yönelik soykırım savaşının durdurulması ve İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi amacıyla, Filistin direniş gruplarıyla birlikte yürüttüğü sorumlu ve ciddi müzakereler sonucunda bir anlaşmaya varıldığını duyurmuştur.

Anlaşma şu maddeleri içermektedir:

*Gazze'ye yönelik savaşın sona erdirilmesi,
*İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi,
*İnsani yardımların bölgeye girişinin sağlanması,
*Esir takası sürecinin başlatılması.

Katar, Mısır ve Türkiye'nin yanı sıra, savaşın tamamen sona erdirilmesi ve İsrail'in tam çekilmesi yönünde çaba sarf eden ABD Başkanı Donald Trump'ın aracılık girişimlerini takdirle karşılıyoruz.

Başkan Trump'ı, anlaşmanın garantör ülkelerini ve tüm Arap, İslam ve uluslararası tarafları, İsrail işgal hükümetini anlaşma hükümlerini eksiksiz uygulamaya zorlamaya ve herhangi bir oyalama ya da kaçınmaya izin vermemeye davet ediyoruz.

Gazze'de, Kudüs'te, Batı Şeria'da, yurtiçinde ve diasporada halkımızın sergilediği onurlu, kahramanca ve eşi benzeri görülmemiş duruşu selamlıyoruz. Halkımızın işgalin faşist projelerine ve ulusal haklarına yönelik saldırılara karşı verdiği mücadele, İsrail'in boyun eğdirme ve zorunlu göç planlarını başarısızlığa uğratmıştır.

Şunu açıkça ifade ediyoruz ki, halkımızın fedakarlıkları asla boşa gitmeyecektir. Halkımızın özgürlük, bağımsızlık ve kendi kaderini tayin hakkı mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz.

