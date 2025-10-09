Ankara'da Adisyona 500 TL 'Oturma Ücreti' Ekleyen İşletmeye Ceza

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada yer alan bir paylaşım üzerine harekete geçti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen denetim sonucunda ilgili işletmenin, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 54'üncü maddesi ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nin 8'inci maddesi hükümlerine aykırı davrandığının tespit edildiği bildirildi.

Bu kapsamda işletmeye idari para cezası uygulandığı belirtilirken, açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşımızın haklarını korumak ve piyasa düzenini sağlamak amacıyla denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir."

Açıklama, Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından yapılırken, bilgi Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan'ın X hesabı üzerinden paylaşıldı.