Gelirinin 20 katı harcama yapanlara Maliye takibi geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelir beyanıyla harcama düzeyi arasında büyük farklar bulunan kişilere yönelik yeni bir denetim süreci başlatıyor. Amaç; özellikle yüksek harcama yapmasına karşın az ya da hiç gelir göstermeyen mükelleflerin kaynağını belgeleyemediği tutarları vergilendirmek.

Gelir beyanı düşük, lüks harcama yüksek

Bakanlık, banka hareketlerinden kredi kartı harcamalarına, gayrimenkul alımlarından araç satın alımlarına kadar geniş bir alanda gelişmiş veri analiz sistemlerini kullanıyor. Son incelemelerde bazı kişilerin beyan ettiği gelirle yaptığı harcamalar arasında kat kat fark olduğu tespit edildi.

Örneğin; yıllık yaklaşık 900 bin lira gelir beyan eden bir kişinin milyonlarca lira değerinde gayrimenkul aldığı ve milyonlarca lira tutarında kredi kartı harcaması yaptığı belirlendi. Benzer şekilde 600 bin lira civarında gelir gösteren bir başka mükellefin, lüks konut ve araç alımlarıyla birlikte kart harcamalarının yüz milyonları bulduğu saptandı.

Açıklanamayan fark vergilendirilecek

Bakanlık, gelir-harcama farkı tespit edilenlerden "özel gider bildirimi" isteyecek. Bu bildirime göre kişiler, yaptıkları harcamaların kaynağını belgeyle açıklamak zorunda kalacak. Açıklanamayan tutarlar gelir olarak değerlendirilip vergilendirilecek.

Kendi isteğiyle beyanname vererek farkı kapatanlara ceza indirimi uygulanabilecek. Ancak belge sunamayan ya da açıklama yapmayanlar hakkında vergi incelemesi başlatılacak ve cezalar katlanacak.

Yüksek harcama düşük gelir beyanı için yasal düzenleme yolda

Bakanlık yalnızca "yüksek harcama - düşük beyan" durumlarını kapsama alacak. Bu kapsamda yasal düzenleme hazırlıkları da devam ediyor. Amaç, kayıt dışı kazançları sistemli şekilde ortaya çıkarmak ve vergide adaleti güçlendirmek.

Yetkililer, belgelenebilir geliri olanların endişe etmemesi gerektiğini belirterek,

"Kaynağını belgeleyen mükelleflerin içi rahat olsun" mesajı verdi.

Vergide adalet hedefleniyor

Yeni denetim sistemiyle hem kayıt dışılıkla mücadele edilmesi hem de lüks tüketimi belgelemeyen mükelleflerin vergisel sorumluluklarının netleştirilmesi amaçlanıyor.

Düzenlemenin önümüzdeki dönemde TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.