'Zorunlu Eğitim Sistemine Yönelik Saha Araştırmasının Sonuçları Açıklandı'

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye'nin 81 ilinden 36 bini aşkın katılımcıyla yürütülen "4+4+4 Zorunlu Eğitim Sistemine Yönelik Saha Araştırması"nın sonuçlarını açıkladı.

2012 yılından bu yana uygulanan zorunlu eğitim sisteminin mevcut durumunu değerlendiren araştırma, katılımcı profili ve kapsamı açısından bugüne kadar yapılan en geniş çalışmalardan biri oldu.

Katılımcılar; 17 bin 762 öğretmen, 7 bin 34 yönetici, 5 bin 415 lise öğrencisi ve 5 bin 907 veliden oluştu.

Araştırmanın en dikkat çekici sonucu, zorunlu eğitim süresinin 12 yıl olmasının uzun bulunduğu yönünde oldu.

Öğretmenlerin yüzde 93,8'i, yöneticilerin yüzde 97,1'i, öğrencilerin yüzde 78,5'i ve velilerin yüzde 78,8'i sürenin kısaltılmasını istedi.

Sürenin toplum ve iş dünyasının beklentileriyle uyumlu olmadığını düşünenlerin oranı öğretmenlerde yüzde 75,2, yöneticilerde yüzde 82,8, velilerde yüzde 58,9 olarak belirlendi.

Katılımcıların büyük çoğunluğu, uzun eğitimin gençlerin iş hayatına erken atılmasını zorlaştırdığını (%83,7 öğretmen, %90,2 yönetici) ve ara eleman bulmayı güçleştirdiğini (%87,8 öğretmen, %93,1 yönetici) belirtti.

Ayrıca, uzun süren eğitimin okul terki riskini artırdığı görüşü de geniş kabul gördü (%70 öğretmen, %78,9 yönetici). Katılımcıların çoğu, öğrencilerin meslek seçiminde yeterince yönlendirilmediğini (%66,6 öğretmen, %71 yönetici) ve sistemin sosyal-duygusal gelişimi sınırladığını vurguladı.

Lise son sınıfın işlevine dair de eleştiriler dikkat çekti. Öğretmenlerin yüzde 83,6'sı ve öğrencilerin yüzde 75,9'u son yılın gerekli olmadığını düşünürken, katılımcıların yaklaşık yüzde 90'ı lise son sınıfın üniversite hazırlık veya kariyer planlama yılına dönüştürülmesi gerektiğini savundu.

Araştırma, esnek ve modüler ortaöğretim modellerine de güçlü destek gösterdi. Katılımcıların en çok önerdiği modeller "3+1" (3 yıl zorunlu + 1 yıl isteğe bağlı) ve "2+2" (2 yıl zorunlu + 2 yıl isteğe bağlı) oldu.

Eğitim-Bir-Sen, elde edilen bulguların zorunlu eğitim sisteminin süre, içerik ve yapı bakımından yeniden düzenlenmesi için bir yol haritası oluşturmasını hedefliyor.