'Zorunlu Eğitim Sistemine Yönelik Saha Araştırmasının Sonuçları Açıklandı'

Şener Üşümezsoy'dan 2 ilçe için şiddetli deprem uyarısı
Şener Üşümezsoy'dan 2 ilçe için şiddetli deprem uyarısı
Canped Emici Külot 24'lü paketlerde süper indirim başladı!
Canped Emici Külot 24'lü paketlerde süper indirim başladı!
Sponsorlu İçerik
Ankara Büyükşehir Belediyesi Melek Mosso konserini iptal etti
Ankara Büyükşehir Belediyesi Melek Mosso konserini iptal etti
Üniversitelerde eğitimde yeni model: İşte pilot iller!
Üniversitelerde eğitimde yeni model: İşte pilot iller!
Dev holdingine hileli iflas davası: 8 yıla kadar hapis istendi
Dev holdingine hileli iflas davası: 8 yıla kadar hapis istendi
Togg ihracatı başladı: İlk ihracat treni Almanya yolunda
Togg ihracatı başladı: İlk ihracat treni Almanya yolunda
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki görev gücünde yer alacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki görev gücünde yer alacağız
Özel programlı fen liselerinde yeni dönem
Özel programlı fen liselerinde yeni dönem
Üç milletvekili Türkiye'ye getiriliyor
Üç milletvekili Türkiye'ye getiriliyor
Gelirinin 20 katı harcama yapanlara Maliye takibi geliyor
Gelirinin 20 katı harcama yapanlara Maliye takibi geliyor
Ankara Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 120 Bin TL Teklif
Ankara Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 120 Bin TL Teklif
Mısır basını: Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi
Mısır basını: Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi
Bakanlık popüler oyuncağın satışını yasakladı: İşte sebebi
Bakanlık popüler oyuncağın satışını yasakladı: İşte sebebi
Cevdet Yılmaz: Tarafların anlaşmaya sadık kalmasını bekliyoruz
Cevdet Yılmaz: Tarafların anlaşmaya sadık kalmasını bekliyoruz
Erdoğan'dan ateşkese ilk yorum: Sürece katkı sunmaya devam edeceğiz
Erdoğan'dan ateşkese ilk yorum: Sürece katkı sunmaya devam edeceğiz
Yavaş'ın 7 Yıl Önceki Kesikköprü Sözleri Gündem Oldu
Yavaş'ın 7 Yıl Önceki Kesikköprü Sözleri Gündem Oldu
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
Yurt Dışında Üniversite Eğitimi Artık Lüks Değil Akıllı Tercih
Yurt Dışında Üniversite Eğitimi Artık Lüks Değil Akıllı Tercih
Yılmaz: İlk defa yüksek gelirli ülkeler ligine gireceğiz
Yılmaz: İlk defa yüksek gelirli ülkeler ligine gireceğiz
Netanyahu: Hükümeti toplayarak Gazze anlaşmasını onaylayacağız
Netanyahu: Hükümeti toplayarak Gazze anlaşmasını onaylayacağız
Kütahya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Trump Gazze'de ateşkesi duyurdu: 'Ne mutlu barış yapanlara!'
Trump Gazze'de ateşkesi duyurdu: 'Ne mutlu barış yapanlara!'
Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu seyahat süresini 43 dakikaya düşürecek
Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu seyahat süresini 43 dakikaya düşürecek
Bakan Tekin: Sendikal özgürlük, öğrencinin eğitim hakkını gasp etmemeli
Bakan Tekin: Sendikal özgürlük, öğrencinin eğitim hakkını gasp etmemeli
Sahte kan raporu operasyonu: 100 kişinin ehliyeti iptal edilecek
Sahte kan raporu operasyonu: 100 kişinin ehliyeti iptal edilecek
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinledi
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinledi
İşlemleri tamamlanan ünlü isimler serbest bırakıldı
İşlemleri tamamlanan ünlü isimler serbest bırakıldı
İsrail'in alıkoyduğu 3 vekil ve aktivistler cezaevine götürüldü
İsrail'in alıkoyduğu 3 vekil ve aktivistler cezaevine götürüldü
Lise kaç yıl olacak? İşte masadaki formüller!
Lise kaç yıl olacak? İşte masadaki formüller!
Veri Analizi Okulu'na yoğun ilgi: En çok başvuru yapay zekaya
Veri Analizi Okulu'na yoğun ilgi: En çok başvuru yapay zekaya
Ana sayfaHaberler Eğitim

'Zorunlu Eğitim Sistemine Yönelik Saha Araştırmasının Sonuçları Açıklandı'

Eğitim-Bir-Sen'in Türkiye genelinde 36 bini aşkın katılımcıyla gerçekleştirdiği "4+4+4 Zorunlu Eğitim Sistemine Yönelik Saha Araştırması" tamamlandı. Araştırma, zorunlu eğitim süresinin uzun bulunduğunu ve sistemin yeniden düzenlenmesi gerektiğini ortaya koydu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ekim 2025 14:12, Son Güncelleme : 09 Ekim 2025 14:17
Yazdır
'Zorunlu Eğitim Sistemine Yönelik Saha Araştırmasının Sonuçları Açıklandı'

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye'nin 81 ilinden 36 bini aşkın katılımcıyla yürütülen "4+4+4 Zorunlu Eğitim Sistemine Yönelik Saha Araştırması"nın sonuçlarını açıkladı.

2012 yılından bu yana uygulanan zorunlu eğitim sisteminin mevcut durumunu değerlendiren araştırma, katılımcı profili ve kapsamı açısından bugüne kadar yapılan en geniş çalışmalardan biri oldu.

Katılımcılar; 17 bin 762 öğretmen, 7 bin 34 yönetici, 5 bin 415 lise öğrencisi ve 5 bin 907 veliden oluştu.

Araştırmanın en dikkat çekici sonucu, zorunlu eğitim süresinin 12 yıl olmasının uzun bulunduğu yönünde oldu.

Öğretmenlerin yüzde 93,8'i, yöneticilerin yüzde 97,1'i, öğrencilerin yüzde 78,5'i ve velilerin yüzde 78,8'i sürenin kısaltılmasını istedi.

Sürenin toplum ve iş dünyasının beklentileriyle uyumlu olmadığını düşünenlerin oranı öğretmenlerde yüzde 75,2, yöneticilerde yüzde 82,8, velilerde yüzde 58,9 olarak belirlendi.

Katılımcıların büyük çoğunluğu, uzun eğitimin gençlerin iş hayatına erken atılmasını zorlaştırdığını (%83,7 öğretmen, %90,2 yönetici) ve ara eleman bulmayı güçleştirdiğini (%87,8 öğretmen, %93,1 yönetici) belirtti.

Ayrıca, uzun süren eğitimin okul terki riskini artırdığı görüşü de geniş kabul gördü (%70 öğretmen, %78,9 yönetici). Katılımcıların çoğu, öğrencilerin meslek seçiminde yeterince yönlendirilmediğini (%66,6 öğretmen, %71 yönetici) ve sistemin sosyal-duygusal gelişimi sınırladığını vurguladı.

Lise son sınıfın işlevine dair de eleştiriler dikkat çekti. Öğretmenlerin yüzde 83,6'sı ve öğrencilerin yüzde 75,9'u son yılın gerekli olmadığını düşünürken, katılımcıların yaklaşık yüzde 90'ı lise son sınıfın üniversite hazırlık veya kariyer planlama yılına dönüştürülmesi gerektiğini savundu.

Araştırma, esnek ve modüler ortaöğretim modellerine de güçlü destek gösterdi. Katılımcıların en çok önerdiği modeller "3+1" (3 yıl zorunlu + 1 yıl isteğe bağlı) ve "2+2" (2 yıl zorunlu + 2 yıl isteğe bağlı) oldu.

Eğitim-Bir-Sen, elde edilen bulguların zorunlu eğitim sisteminin süre, içerik ve yapı bakımından yeniden düzenlenmesi için bir yol haritası oluşturmasını hedefliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber