Özel programlı fen liselerinde yeni dönem

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), temel bilimler, bilişim teknolojileri ve yazılım ile havacılık ve uzay teknolojileri alanlarında ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik tasarlanan öğretim programları, özel program uygulayan fen liselerinde uygulanmaya başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2025 14:40, Son Güncelleme : 09 Ekim 2025 14:41
Bakanlıkça hazırlanan ve 12 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Milli Eğitim Bakanlığı Proje Okulları Yönetmeliği" ile proje okulları "özel program uygulayan okullar" ve "özel proje uygulayan okullar" olmak üzere ikiye ayrılmıştı.

Yönetmelik kapsamında MEB ile TÜBİTAK ve Baykar işbirliğinde açılan özel program uygulayan fen liselerinde önemli bir aşama tamamlandı.

Özel program uygulayan fen liseleri için yürütülen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel yaklaşımı doğrultusunda ele alınan öğretim programının geliştirme çalışmalarında sona gelindi. Bakanlık tarafından hazırlanan ve özel programlara uygun olarak geliştirilen ders kitapları öğrencilere sunulmak üzere hazırlandı.

Hazırlanan "Özel Program Uygulayan Fen Lisesi Öğretim Programları", 2025-2026 eğitim öğretim yılı itibarıyla Baykar Fen Lisesi'nde hazırlık sınıfı ile 9 ve 10'uncu sınıflarda, TÜBİTAK Fen Lisesi'nde ise hazırlık sınıfı ile 9, 10, 11 ve 12'nci sınıflarda uygulanmaya başlandı.

Öğrencilerin çağın becerileriyle donatılması hedefleniyor

Özel program uygulayan fen liseleri ile temel bilimler, bilişim teknolojileri ve yazılım ile havacılık ve uzay teknolojileri alanlarında öğrencilerin çağın becerileriyle donatılması amaçlanıyor.

Yürütülen çalışmalar sonucunda, seminer, çalıştay ve akademik toplantılarla dersler arası bütünlük, güncel ihtiyaçlar ve disiplinler arası yaklaşımlar merkeze alınarak öğretim programları geliştirildi.

Bu süreçte temel bilimler, bilişim teknolojileri ve yazılım ile havacılık ve uzay teknolojileri alanlarına yönelik ders içerikleri oluşturuldu.

Okullardaki ortak zorunlu dersler ve çok yönlü akademik gelişim derslerinin yanı sıra öğrencilerin hazırlık sınıfında haftalık 10 saat, 9 ve 10'uncu sınıflarda haftalık 8 saat, 11 ve 12'nci sınıflarda ise haftalık 4 saat olmak üzere tematik alan dersi alması gerekiyor.

Bu kapsamda, Temel Bilimler temasında "Geleceğin Enerji Sistemleri, Nükleer Bilimler, Moleküler Biyoloji, Epidemiyoloji", Bilişim Teknolojileri ve Yazılım temasında "Mikrodenetleyiciler ve Uygulamaları, Siber Güvenlik ve Kriptoloji, Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi", Havacılık ve Uzay Teknolojileri temasında ise "Havacılık Sistemleri, Seyrüsefer, Uzay Teknolojileri, İtki Sistemleri, Simülasyon Teknolojileri" gibi yeni derslere yer verildi.

Haftalık ders çizelgesinde, programlamaya giriş, algoritma, proje tasarımı, akademik okuma-yazma, sosyal sorumluluk, okul dışı öğrenme ve hayat boyu öğrenme gibi alanlar yer alıyor.

Ayrıca, geliştirilen öğretim programlarının sınıf ortamında etkili biçimde uygulanması için öğretmen eğitimleri de düzenlendi.

Özel program uygulayan fen liseleri

Yönetmelik kapsamındaki "özel program uygulayan fen liseleri" sadece Bakanlık tarafından ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan proje protokolü doğrultusunda açılabiliyor ve okulların bir hamisinin bulunması gerekiyor.

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı özel program uygulayan fen liselerine girişte, öğrencinin ortaöğretime geçiş kapsamında Bakanlık tarafından yapılan merkezi sınav sonuçlarına göre Türkiye genelinde yüzde 1'lik başarı diliminde yer alması gerekiyor.

Ayrıca okulda uygulanan özel program doğrultusunda okul veya Bakanlık tarafından yapılacak özel sınavda başarılı olması şartları aranmasının yanı sıra bu okullarda hazırlık sınıfı zorunlu tutuluyor.

Özel program uygulayan fen liselerinden mezun olmak için ise öğrencinin danışman öğretmen rehberliğinde ilgi duyduğu bir konu ile ilgili bilimsel araştırmalara yönelik bitirme tezinin hazırlaması, bilimsel, özgün ve nitelikli makale ve bitirme projesi hazırlaması, en az 60 saat sosyal sorumluluk faaliyeti yapması ve en az 120 saat uzaktan veya yüz yüze eğitim modüllerinden sertifika alması gerekiyor.

