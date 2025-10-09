Bakan Kacır: Teşvik ve desteklerimizle katma değerli üretim büyümeye devam edecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ağustosta imalat sanayi sektörü endeksinin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 yükseldiğini belirterek, "Teşvik ve desteklerimizle sanayide çarklar hızla dönmeye, katma değerli üretim büyümeye devam edecek" ifadesini kullandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, NSosyal hesabından, ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.
Söz konusu ayda sanayi üretim endeksinin yıllık yüzde 7,1 artış kaydettiğine işaret eden Kacır, "İmalat sanayi sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 yükseldi. Teşvik ve desteklerimizle sanayide çarklar hızla dönmeye, katma değerli üretim büyümeye devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.