Bakan Kacır: Teşvik ve desteklerimizle katma değerli üretim büyümeye devam edecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, NSosyal hesabından, ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Söz konusu ayda sanayi üretim endeksinin yıllık yüzde 7,1 artış kaydettiğine işaret eden Kacır, "İmalat sanayi sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 yükseldi. Teşvik ve desteklerimizle sanayide çarklar hızla dönmeye, katma değerli üretim büyümeye devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.