Merkez Bankası toplam rezervleri rekor kırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 3 Ekim ile biten haftada 3 milyar 263 milyon dolar artarak 186 milyar 216 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 329 milyon dolar artarak 86 milyar 699 milyon dolardan 87 milyar 28 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 3 Ekim haftasında 2 milyar 935 milyon dolar artarak 96 milyar 254 milyon dolardan 99 milyar 189 milyon dolara yükseldi.