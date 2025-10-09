Şener Üşümezsoy'dan 2 ilçe için şiddetli deprem uyarısı
Şener Üşümezsoy'dan 2 ilçe için şiddetli deprem uyarısı
16 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil 5 yaşındaki Ömer'i hayattan kopardı

Sancaktepe'de annesiyle yolda yürüyen Ömer G.'ye (5) yolda seyir halinde olan otomobil çarptı. Kazada otomobille park halindeki araç arasında kalan Ömer G. olay yerinde hayatını kaybetti; anne Neriman G. ise yaralandı. Çocuğa çarpan araç sürücüsü Muhammed Furkan Ö. (16) polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.

09 Ekim 2025 15:47
Kaza, saat 13.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi, İskenderpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; anne Neriman G. ile yolda yürüyen 5 yaşındaki Ömer G.'ye Muhammed Furkan Ö.'nün (16) kullandığı 34 BTA 843 plakalı otomobil çarptı. Kazada otomobille park halindeki araç arasında sıkışan Ömer G. ile anne Neriman G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı. Sağlık ekipleri iki araç arasında sıkışan Ömer G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan anne Neriman G. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anne Neriman G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ömer G.'nin cenazesi polis ekiplerinin incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

'OTOMOBİLİ BABASININ HABERİ OLMADAN ALDI' İDDİASI

Diğer yandan; 5 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olan 16 yaşındaki Muhammed Furkan Ö.'nün abisinin üzerine kayıtlı olan aracı, babasının haberi olmadan kaçırarak kazaya neden olduğu iddia edildi. Olayın ardından Muhammed Furkan Ö. polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

