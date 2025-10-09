Süper Lig'de teknik direktör kıyımı devam ediyor

Şener Üşümezsoy'dan 2 ilçe için şiddetli deprem uyarısı
Şener Üşümezsoy'dan 2 ilçe için şiddetli deprem uyarısı
Canped Emici Külot 24'lü paketlerde süper indirim başladı!
Canped Emici Külot 24'lü paketlerde süper indirim başladı!
Sponsorlu İçerik
Ankara Büyükşehir Belediyesi Melek Mosso konserini iptal etti
Ankara Büyükşehir Belediyesi Melek Mosso konserini iptal etti
Üniversitelerde eğitimde yeni model: İşte pilot iller!
Üniversitelerde eğitimde yeni model: İşte pilot iller!
Dev holdingine hileli iflas davası: 8 yıla kadar hapis istendi
Dev holdingine hileli iflas davası: 8 yıla kadar hapis istendi
Togg ihracatı başladı: İlk ihracat treni Almanya yolunda
Togg ihracatı başladı: İlk ihracat treni Almanya yolunda
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki görev gücünde yer alacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki görev gücünde yer alacağız
Özel programlı fen liselerinde yeni dönem
Özel programlı fen liselerinde yeni dönem
Üç milletvekili Türkiye'ye getiriliyor
Üç milletvekili Türkiye'ye getiriliyor
Gelirinin 20 katı harcama yapanlara Maliye takibi geliyor
Gelirinin 20 katı harcama yapanlara Maliye takibi geliyor
Ankara Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 120 Bin TL Teklif
Ankara Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 120 Bin TL Teklif
Mısır basını: Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi
Mısır basını: Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi
Bakanlık popüler oyuncağın satışını yasakladı: İşte sebebi
Bakanlık popüler oyuncağın satışını yasakladı: İşte sebebi
Cevdet Yılmaz: Tarafların anlaşmaya sadık kalmasını bekliyoruz
Cevdet Yılmaz: Tarafların anlaşmaya sadık kalmasını bekliyoruz
Erdoğan'dan ateşkese ilk yorum: Sürece katkı sunmaya devam edeceğiz
Erdoğan'dan ateşkese ilk yorum: Sürece katkı sunmaya devam edeceğiz
Yavaş'ın 7 Yıl Önceki Kesikköprü Sözleri Gündem Oldu
Yavaş'ın 7 Yıl Önceki Kesikköprü Sözleri Gündem Oldu
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
Yurt Dışında Üniversite Eğitimi Artık Lüks Değil Akıllı Tercih
Yurt Dışında Üniversite Eğitimi Artık Lüks Değil Akıllı Tercih
Yılmaz: İlk defa yüksek gelirli ülkeler ligine gireceğiz
Yılmaz: İlk defa yüksek gelirli ülkeler ligine gireceğiz
Netanyahu: Hükümeti toplayarak Gazze anlaşmasını onaylayacağız
Netanyahu: Hükümeti toplayarak Gazze anlaşmasını onaylayacağız
Kütahya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Trump Gazze'de ateşkesi duyurdu: 'Ne mutlu barış yapanlara!'
Trump Gazze'de ateşkesi duyurdu: 'Ne mutlu barış yapanlara!'
Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu seyahat süresini 43 dakikaya düşürecek
Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu seyahat süresini 43 dakikaya düşürecek
Bakan Tekin: Sendikal özgürlük, öğrencinin eğitim hakkını gasp etmemeli
Bakan Tekin: Sendikal özgürlük, öğrencinin eğitim hakkını gasp etmemeli
Sahte kan raporu operasyonu: 100 kişinin ehliyeti iptal edilecek
Sahte kan raporu operasyonu: 100 kişinin ehliyeti iptal edilecek
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinledi
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinledi
İşlemleri tamamlanan ünlü isimler serbest bırakıldı
İşlemleri tamamlanan ünlü isimler serbest bırakıldı
İsrail'in alıkoyduğu 3 vekil ve aktivistler cezaevine götürüldü
İsrail'in alıkoyduğu 3 vekil ve aktivistler cezaevine götürüldü
Lise kaç yıl olacak? İşte masadaki formüller!
Lise kaç yıl olacak? İşte masadaki formüller!
Veri Analizi Okulu'na yoğun ilgi: En çok başvuru yapay zekaya
Veri Analizi Okulu'na yoğun ilgi: En çok başvuru yapay zekaya
Ana sayfaHaberler Spor

Süper Lig'de teknik direktör kıyımı devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda 8 hafta geride kalırken, alınan kötü sonuçların ardından 7 takım teknik direktör değişikliği yaşadı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2025 15:58, Son Güncelleme : 09 Ekim 2025 16:01
Yazdır
Süper Lig'de teknik direktör kıyımı devam ediyor

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçlarının tamamlanmasıyla milli araya girildi. Bu süreçte beklenen performansı gösteremeyen 18 takımdan 7'si de teknik adam değişikliğine gitti.

Perdeyi Gaziantep FK açtı

2025-2026 sezonunda ilk teknik adam değişikliğine giden takım Gaziantep FK oldu. İsmet Taşdemir yönetiminde yeni döneme 'merhaba' diyen Güneydoğu Anadolu ekibi, ilk 2 haftada Galatasaray ve Konyaspor'a 3-0'lık skorlarla kaybedince Taşdemir ile yollar ayrıldı.

İsmet Taşdemir'in yerine göreve getirilen Burak Yılmaz, iyi bir başlangıç yaparak 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir kervana katıldı

Teknik direktör değişikliği kervanına İstanbul temsilcileri Beşiktaş, Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir de katıldı. Sezona Ole Gunnar Solskjaer ile başlayan Kartal'da özellikle Avrupa defterinin erken kapanması bu değişiklikte etkili oldu. UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e kaybeden siyah-beyazlılar, sonrasında da UEFA Konferans Ligi play-off eleme turunda İsviçre'nin Lausanne takımına elendi.

Söz konusu sonuçların ardından Solskjaer ile 28 Ağustos tarihinde yollar ayrıldı. Beşiktaş bu ayrılık sonrası teknik direktörlük koltuğunu Sergen Yalçın'a emanet etti.

Fenerbahçe ise sezona Jose Mourinho ile giriş yaptı. Geçtiğimiz sezon ortaya konan oyun sebebiyle eleştirilen Portekizli teknik adam, yeni dönemde de lige 1 galibiyet, 1 beraberlikle başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3. eleme turunda Hollanda temsilcisi Feyenoord'u saf dışı bırakan Kanarya, play-off'ta Portekiz ekibi Benfica'ya elendi. Böylece Fenerbahçe'deki Jose Mourinho dönemi de 29 Ağustos tarihinde son bulmuş oldu. Mourinho'nun ardından Domenico Tedesco sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörü oldu.

Geçmişten bugüne teknik ekipler konusunda ortaya koyduğu istikrarla bilinen Başakşehir'de de bu gidişat bozuldu. Turuncu-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi'nin play-off'unda Romanya ekibi Craiova'ya elenip, ligde de 2 beraberlik yaşayınca Çağdaş Atan ile yol ayrımına gidildi. RAMS Başakşehir, Bundesliga'da Borussia Dortmund'u da çalıştırmış olan Nuri Şahin ile el sıkıştı.

Son değişiklikler Eyüpspor, Kayserispor ve Antalyaspor'dan

Geçtiğimiz sezon Arda Turan idaresinde Süper Lig'i 6. bitiren Eyüpspor, Turan'ın Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in başına geçmesinin ardından A Milli Takım'da Vincenco Montella'nın yardımcılığını yapan Selçuk Şahin'le anlaşmaya vardı. Ancak 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi sonucu sadece 5 puan toplanınca eflatun-sarılılar Şahin'e teşekkür etti.

Milli arada teknik adam değişikliği yaşayan bir diğer takım ise Kayserispor'du. Kayseri ekibi, ligde 8 karşılaşmada 5 beraberlik, 3 mağlubiyetle hanesine yalnızca 5 puan yazdırınca Markus Gisdol'un görevi de sona erdi. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte fileleri yalnızca 5 kez sarsarken, tam 17 gol yedi.

Süper Lig'de teknik direktör ayrılığı yaşanan son ekip Antalyaspor oldu. Emre Belözoğlu ile kırmızı-beyazlılar 8 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet gördü. Özellikle son 3 haftadaki 1-1'lik Kayserispor beraberliği, 2-0'lık Fenerbahçe yenilgisi ve Rizespor'a karşı 5-2 kaybedilen müsabaka ayrılığı kaçınılmaz kıldı.

Bu sonuçların ardından Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetime istifasını sundu ve bu istifa da kabul edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber