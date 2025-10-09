Şener Üşümezsoy'dan 2 ilçe için şiddetli deprem uyarısı
Canped Emici Külot 24'lü paketlerde süper indirim başladı!
Ankara Büyükşehir Belediyesi Melek Mosso konserini iptal etti
Üniversitelerde eğitimde yeni model: İşte pilot iller!
Dev holdingine hileli iflas davası: 8 yıla kadar hapis istendi
Togg ihracatı başladı: İlk ihracat treni Almanya yolunda
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki görev gücünde yer alacağız
Özel programlı fen liselerinde yeni dönem
Üç milletvekili Türkiye'ye getiriliyor
Gelirinin 20 katı harcama yapanlara Maliye takibi geliyor
Ankara Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 120 Bin TL Teklif
Mısır basını: Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi
Bakanlık popüler oyuncağın satışını yasakladı: İşte sebebi
Cevdet Yılmaz: Tarafların anlaşmaya sadık kalmasını bekliyoruz
Erdoğan'dan ateşkese ilk yorum: Sürece katkı sunmaya devam edeceğiz
Yavaş'ın 7 Yıl Önceki Kesikköprü Sözleri Gündem Oldu
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
Yurt Dışında Üniversite Eğitimi Artık Lüks Değil Akıllı Tercih
Yılmaz: İlk defa yüksek gelirli ülkeler ligine gireceğiz
Netanyahu: Hükümeti toplayarak Gazze anlaşmasını onaylayacağız
Kütahya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Trump Gazze'de ateşkesi duyurdu: 'Ne mutlu barış yapanlara!'
Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu seyahat süresini 43 dakikaya düşürecek
Bakan Tekin: Sendikal özgürlük, öğrencinin eğitim hakkını gasp etmemeli
Sahte kan raporu operasyonu: 100 kişinin ehliyeti iptal edilecek
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinledi
İşlemleri tamamlanan ünlü isimler serbest bırakıldı
İsrail'in alıkoyduğu 3 vekil ve aktivistler cezaevine götürüldü
Lise kaç yıl olacak? İşte masadaki formüller!
Veri Analizi Okulu'na yoğun ilgi: En çok başvuru yapay zekaya
Üniversitelerde eğitimde yeni model: İşte pilot iller!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Önümüzdeki dönem için belirlediğimiz en önemli gündem başlıklarından biri, ön lisans ve lisans düzeylerini kapsayacak şekilde iş yerinde uygulamalı eğitim modelinin yaygınlaştırılması olacaktır. Bu kapsamda Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara olmak üzere 7 ilimizde pilot uygulamalar başlayacaktır" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2025 16:06, Son Güncelleme : 09 Ekim 2025 16:08
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 2025-2026 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Özvar, Filistin halkına yönelik İsrail tarafından sürdürülen saldırıların soykırıma dönüştüğünü dile getirdi.

Özvar, Filistin halkıyla dayanışma sergilemek amacıyla bu yıl bütün üniversitelerin akademik yıl açılış törenlerinde ve ilk derslerinde Gazze ve Filistin konusuna geniş yer verildiğini belirterek, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasının kalıcı hale gelmesini temenni etti.

Geçen yıl hayata geçirilen yapay zeka tabanlı programların sayısının bu yıl artış gösterdiğini aktaran Özvar, 100'den fazla devlet ve vakıf üniversitesinde yapay zeka, büyük veri, siber güvenlik ve dijital teknoloji temelli yeni lisans ve ön lisans programlarının öğrenci kabulüne açıldığını bildirdi.

Özvar, savunma sanayisinde gerçekleştirilen atılımlara da değinerek, "Önümüzdeki dönem için belirlediğimiz en önemli gündem başlıklarından biri, ön lisans ve lisans düzeylerini kapsayacak şekilde iş yerinde uygulamalı eğitim modelinin yaygınlaştırılması olacaktır. Bugüne kadar amacına hizmet etmeyen ya da verimsiz kalan staj uygulamalarını, iş yeri temelli mesleki eğitime dönüştürmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Planladıkları uygulamalı mesleki eğitim modelinin, öğrencileri daha donanımlı, üretken ve istihdam odaklı bireyler haline getireceğine ve üniversite-sektör işbirliğini güçlendireceğini belirten Özvar, şu bilgileri paylaştı:

"Bu kapsamda, Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara olmak üzere 7 ilimizde pilot uygulamalar başlayacaktır. Bu illerdeki üniversitelerimizin öğrenci kapasitesi, işletmelerin üretim ve istihdam potansiyeli, sektörlerin staj ve uygulamalı eğitim imkanları gibi verileri detaylı şekilde ortaya koyacak bir envanter çalışması tamamlanmak üzeredir. Özellikle, sektör bazlı sınıflandırmalar yapılarak, öğrencilerin nitelikli uygulama alanlarına erişimini sağlayacak güçlü bir altyapı bitmek üzeredir."

- "Öğrencilerimize çoğu lisans programını 3 yılda tamamlama imkanı doğacak"

Özvar, bazı yükseköğretim programlarında teorik yoğunluğun azaltılması ve uygulama boyutunun güçlendirilmesi yönünde somut adımlar attıklarını dile getirerek, "Ders yüklerinin öğrencilerimize güncellenmiş bilgi ve nitelikli beceriler kazandıracak şekilde yeniden yapılandırılması en önemli gündem maddelerimiz arasında bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Yeni dönemde, öğrencilerin gelişimine katkı sağlamayan ders ve kredilerin müfredattan çıkarılarak öğrenme süreçlerinin proje, uygulama ve araştırma temelli hale getirileceğinin altını çizen Özvar, "Yaz okullarının asli fonksiyonuna geri dönmesini ve dileyen öğrencilerin üst sınıflardan ders alacak şekilde yeniden düzenlenmesi bu yıl sağlanacaktır. Böylelikle, birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi öğrencilerimiz için çoğu lisans programını 3 yılda tamamlama imkanı doğacak, yükseköğretim sistemimiz hem daha verimli hem de uluslararası standartlarla daha uyumlu bir yapıya kavuşacaktır." diye konuştu.

Özvar, mezunlarına istihdam sağlamayan programların dönüştürülmesine ve ülkenin istihdam kapasitesinin üstünde mezun veren programların kontenjanlarında düzenlemelere devam edeceklerini bildirdi.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te kurulan Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi'nin bu yıl öğrenci alımına başladığını ifade eden Özvar, üniversitenin ilk aşamada İTÜ, ODTÜ, Hacettepe ve Ege Üniversiteleri tarafından yürütülecek mühendislik, bilişim, sağlık ve tarım programları başta olmak üzere Türkiye'nin önde gelen yükseköğretim kurumlarıyla ortak eğitim programları uygulayarak uluslararası standartlarda eğitim vereceğini vurguladı.

Özvar, Suriye'nin başkenti Şam'da kurulması planlanan Türkiye-Suriye Dostluk Üniversitesi ile ilgili çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek, "Şam'da, ülkemizin güzide üniversitelerinden Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi bölüm açacaktır." dedi.

Hedeflerinin, 2029 yılına kadar en az 2 devlet üniversitesinin ilk 100 üniversite arasına girmesi olduğunu aktaran Özvar, 2025-2026 akademik yılının başta öğrenciler olmak üzere tüm ülkeye hayırlı olmasını diledi.

