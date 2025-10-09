Şener Üşümezsoy'dan 2 ilçe için şiddetli deprem uyarısı
Otomobil, otoyol gişelerinde beton bariyerlere çarptı: 2 ölü

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda gişelerin beton bariyerlerine çarpan otomobildeki Mehmet (73) ve Hürü Rayhan (72) hayatını kaybetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Ekim 2025 16:22, Son Güncelleme : 09 Ekim 2025 16:22
Otomobil, otoyol gişelerinde beton bariyerlere çarptı: 2 ölü

Kaza, saat 14.00 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Adana batı gişelerinde meydana geldi. Mehmet Rayhan yönetimindeki 01 SS 276 plakalı otomobil, gişelerin beton bariyerine çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, araçtaki Mehmet ve Hürü Rayhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet ve Hürü Rayhan'ın cansız bedenleri otopsi için morga götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

