Ankara Büyükşehir Belediyesi Melek Mosso konserini iptal etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Melek Mosso konserini iptal etmesi, konser harcamalarına ilişkin yürütülen soruşturma ve iddianameyi yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ekim 2025 16:27, Son Güncelleme : 09 Ekim 2025 16:29
Ankara Büyükşehir Belediyesi Melek Mosso konserini iptal etti

Birgün Gazetesinde yer alan habere göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenmesi planlanan Melek Mosso konseri ihalesini iptal etti. İptal, son dönemde Mansur Yavaş yönetiminin konser ihaleleri ve harcamalarıyla kamuoyunda tartışılmasının ardından geldi.

Konser ihalesi sessizce iptal edildi

ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk Çocukları Parkı'nda yapılması planlanan Melek Mosso konseri için 17 Ekim'de açık ihale gerçekleştireceğini duyurmuştu. Ancak Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda (EKAP) yer alan güncel bilgiye göre konser ihalesi iptal edildi.

EKAP'ta iptale gerekçe olarak şu ifadeye yer verildi:

"İdaremizce sanatçı Melek Mosso konseri düzenlenmesinden vazgeçilmesi sebebiyle söz konusu hizmet alımı işine ihtiyaç kalmamıştır."

ABB, ihalenin neden iptal edildiğine dair kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı.

Konser harcamaları yargı gündeminde

ABB'nin son dönemde belediye bütçesini yatırım yerine konser etkinliklerine yönlendirdiği yönündeki eleştiriler artarken, konuyla ilgili yargı süreci de devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2021-2024 yılları arasındaki konser ihalelerine ilişkin "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında ABB'nin eski bürokratları ve yüklenici firmalara yönelik operasyon düzenlenmiş; 14 kişi gözaltına alınmış, 5'i hakkında ise tutuklama kararı verilmişti. Aralarında ABB eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B. ve bazı üst düzey yöneticilerin bulunduğu sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, "nitelikli zimmet" suçundan 12 yıldan 31,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Mansur Yavaş yönetimine eleştiriler artıyor

Mansur Yavaş'ın belediye bütçesini altyapı ve yatırım projelerinden çok konserlere ayırdığı iddiaları, özellikle ABB bürokratları hakkındaki iddianamenin ardından daha da yoğunlaştı. Muhalefet, bu durumun belediye kaynaklarının yanlış kullanıldığına işaret ettiğini savunuyor. ABB yönetimi ise şu ana kadar konser ihaleleri ve iptallerine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

