Üçlü Danışma Kurulu, 'Sendikal örgütlenmenin yaygınlaştırılması' gündemiyle toplandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Üçlü Danışma Kurulu toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

"Sendikal örgütlenmenin yaygınlaştırılması" gündemiyle yapılan toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlık etti.

Toplantıda konuşan Işıkhan, çalışma hayatının temel hususlarından biri olan sendikal örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi sürecini güçlendirmek, hızlandırmak ve çağın gereklerine uyarlamak için Bakanlık olarak önemli adımlar attıklarını ve atmaya devam ettiklerini belirterek, güncel gelişmeleri paylaştı.

Türkiye'de sendikal faaliyetlerin 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile düzenlendiğini hatırlatan Işıkhan, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sendikaların kuruluş işlemleri, sendika üyelikleri, toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme düzeniyle uyuşmazlıkların, barışçıl çözüm yollarıyla gereği gibi tesis edilebilmesinin önemine dikkati çekti.

Bilgi teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmelerin birçok kamu hizmetinin dijital ortamda verilmesine imkan sağladığını anlatan Işıkhan, "Bu vesileyle kamu hizmetinin zaman ve belge maliyeti olmadan hızlı, kesintisiz ve güvenilir bir şekilde iyileştirilmesi ve geliştirilmesini, karşılaşılan sorun alanlarının çözüme kavuşturularak çalışma hayatında barışın sürekliliğini sağlamaktayız. Bakanlık olarak sendikal faaliyetlerin de dijital platformlara taşınmasını, yalnızca teknolojik bir yenilik olarak değil aynı zamanda kurumsal etkinliğin artırılması ve sendikal hakların daha geniş tabana yayılması açısından da stratejik bir zorunluluk olarak görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Işıkhan, teknolojideki gelişmelerin, kamu hizmetlerini dijital ortama taşıma sorumluluklarını artırdığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede 6356 sayılı Kanun çerçevesinde sendikal işlemlerde kullanılan Yetki Otomasyon Sistemi'ni yeniden ele alarak ihtiyaçlar doğrultusunda Sendika Bilgi Sistemi'ni (SBS) oluşturduk ve Çalışma Genel Müdürlüğümüz personeli tarafından da kullanılmaya başlanmıştır. Sendika Bilgi Sistemi, sendikal faaliyetlerin dijitalleştirilmesinde önemli bir kilometre taşıdır. Bu yeni sistemle iş kolu tespitleri, sendika üyelikleri, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ve uyuşmazlık süreçlerine ilişkin tüm işlemler, tek bir dijital platform üzerinden izlenebilir ve yönetilebilir hale gelmiştir."

- "Sendika üyelik süreçlerinde şeffaflığı artırıyor"

Sistem sayesinde merkez ve taşra teşkilatları ile sosyal taraflar arasındaki yazışmaların dijitalleştirilerek zamandan tasarruf sağlandığını ve bürokratik işlemlerin önemli ölçüde azaltıldığını vurgulayan Işıkhan, "Sistemin bütüncül yapısı sayesinde süreçlerde eş güdüm ve standardizasyon güçlenmekte, hatalar ve bilgi kayıpları en aza indirilmektedir. Bu dijital dönüşüm, sadece idari kolaylık sağlamakla kalmamaktadır. Aynı zamanda işçilerin örgütlenme hakkına daha kolay erişimini temin ederek sendika üyelik süreçlerinde de şeffaflığı artırmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Işıkhan, Sendika Bilgi Sistemi gibi yeni nesil uygulamalarla daha güvenli, hızlı, şeffaf ve kapsayıcı sendikal yapının inşasına önemli katkılar sağladıklarını belirterek, çalışma hayatında sosyal diyalog ve uyumun güçlendirilmesi amacıyla mevzuatın güncel tutulmasının önemine işaret etti.

Önceki Üçlü Danışma Kurulu kararıyla, başta 6356 sayılı Kanun olmak üzere mevzuatın gözden geçirilmesi için alt çalışma gruplarının oluşturulduğu bilgisini paylaşan Işıkhan, Bakanlık, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK ve TİSK'ten temsilcilerin yer aldığı bu çalışma grubunun, ilgili mevzuatı gözden geçirdiğini, uygulamada yaşanan sorunların çözümüne dair yollar geliştirmek için çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Işıkhan, çalışma hayatının huzuru ve istikrarı için uzlaşma kültürünü en üst seviyeye taşımanın en temel hedefleri olduğunun, bu vizyonla, 2024'te hayata geçirdikleri "Resmi Arabuluculuk Eğitimi Projesi" ile sendikal barışı daha da pekiştirdiklerinin altını çizdi.

Uyuşmazlıkların barışçıl çözümü için hayati öneme sahip arabuluculuk sürecini de güçlendirdiklerini vurgulayan Işıkhan, 2024'te "Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Kapsamında Yürütülen Arabuluculuk İşlemlerinin İyi İşleyen ve Aksayan Yönlerinin Tartışılması ve Önerilerin Gerçekleştirilmesi Projesi" kapsamında İstanbul, Ankara, Trabzon, Antalya ve Mardin'de Bakanlık, çalışma ve İş Kurumu personeli ile arabuluculara yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiklerini ifade etti.

- "Arabulucu olmak isteyenler, evrak peşinde koşmak zorunda kalmıyor"

Işıkhan, 6356 sayılı Kanun kapsamında çalışma hayatının en kritik süreçlerinden biri olan arabuluculuk sistemine katılımı kolaylaştırmak için önemli bir adım attıklarını kaydederek, "Artık arabulucu olmak isteyen kıymetli hukukçularımız, saatlerce evrak peşinde koşmak, kurumlara gitmek zorunda kalmıyor. 2020 yılından itibaren bu süreci tamamen dijitalleştirdik. E-Devlet Kapısı'nda yer alan 'Arabulucu Seçimi Başvurusu ve Takibi' hizmetimiz sayesinde başvurularınızı hızlı, şeffaf ve güvenilir bir şekilde elektronik ortamda alıyoruz. Bu, hem bürokrasiyi azaltmak hem de hizmet kalitesini artırmak demektir. Bizim yönetimimizde kamu hizmeti demek, kolaylık, hız ve erişilebilirlik demektir." ifadelerini kullandı.

Amaçlarının hukuki uyumu sağlarken sendikal istikrarı muhafaza etmek ve süreçlerin hiç kimsenin kaybı olmadan yürütülmesini sağlamak olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Bugün burada sunduğumuz tüm bu çalışmalar ve reformlar, çalışma barışını güçlendirme, sendikal hakları dijital çağın imkanlarıyla buluşturma ve mevzuatımızı güncel tutma konusundaki kararlılığımızın da açık bir göstergesi olarak karşınıza gelmiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı Nazmi Irgat, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu katıldı.