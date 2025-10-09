Bakan Tekin, Filistinli öğrencilerin resim sergisini gezdi

Uzmandan uyarı: Altın piyasasında denge yeniden kuruluyor
Uzmandan uyarı: Altın piyasasında denge yeniden kuruluyor
Canped Emici Külot 24'lü paketlerde süper indirim başladı!
Canped Emici Külot 24'lü paketlerde süper indirim başladı!
Sponsorlu İçerik
Genel Kurul'un gündeminde değişiklik: Trafik Cezalarına İlişkin Teklif haftaya görüşülecek
Genel Kurul'un gündeminde değişiklik: Trafik Cezalarına İlişkin Teklif haftaya görüşülecek
İsrail'in alıkoyduğu üç vekil Azerbaycan üzerinden geliyor
İsrail'in alıkoyduğu üç vekil Azerbaycan üzerinden geliyor
Bir rekor da gümüşten: Onsu 51 doları aştı
Bir rekor da gümüşten: Onsu 51 doları aştı
Vali açıkladı: CHP'li Meclis Üyesinin para görüntülerine soruşturma
Vali açıkladı: CHP'li Meclis Üyesinin para görüntülerine soruşturma
Şener Üşümezsoy'dan 2 ilçe için şiddetli deprem uyarısı
Şener Üşümezsoy'dan 2 ilçe için şiddetli deprem uyarısı
Ankara Büyükşehir Belediyesi Melek Mosso konserini iptal etti
Ankara Büyükşehir Belediyesi Melek Mosso konserini iptal etti
Üniversitelerde eğitimde yeni model: İşte pilot iller!
Üniversitelerde eğitimde yeni model: İşte pilot iller!
Dev holdingine hileli iflas davası: 8 yıla kadar hapis istendi
Dev holdingine hileli iflas davası: 8 yıla kadar hapis istendi
Togg ihracatı başladı: İlk ihracat treni Almanya yolunda
Togg ihracatı başladı: İlk ihracat treni Almanya yolunda
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki görev gücünde yer alacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki görev gücünde yer alacağız
Özel programlı fen liselerinde yeni dönem
Özel programlı fen liselerinde yeni dönem
Gelirinin 20 katı harcama yapanlara Maliye takibi geliyor
Gelirinin 20 katı harcama yapanlara Maliye takibi geliyor
Ankara Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 120 Bin TL Teklif
Ankara Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 120 Bin TL Teklif
Mısır basını: Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi
Mısır basını: Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi
Bakanlık popüler oyuncağın satışını yasakladı: İşte sebebi
Bakanlık popüler oyuncağın satışını yasakladı: İşte sebebi
Cevdet Yılmaz: Tarafların anlaşmaya sadık kalmasını bekliyoruz
Cevdet Yılmaz: Tarafların anlaşmaya sadık kalmasını bekliyoruz
Erdoğan'dan ateşkese ilk yorum: Sürece katkı sunmaya devam edeceğiz
Erdoğan'dan ateşkese ilk yorum: Sürece katkı sunmaya devam edeceğiz
Yavaş'ın 7 Yıl Önceki Kesikköprü Sözleri Gündem Oldu
Yavaş'ın 7 Yıl Önceki Kesikköprü Sözleri Gündem Oldu
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
Yurt Dışında Üniversite Eğitimi Artık Lüks Değil Akıllı Tercih
Yurt Dışında Üniversite Eğitimi Artık Lüks Değil Akıllı Tercih
Yılmaz: İlk defa yüksek gelirli ülkeler ligine gireceğiz
Yılmaz: İlk defa yüksek gelirli ülkeler ligine gireceğiz
Netanyahu: Hükümeti toplayarak Gazze anlaşmasını onaylayacağız
Netanyahu: Hükümeti toplayarak Gazze anlaşmasını onaylayacağız
Kütahya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Trump Gazze'de ateşkesi duyurdu: 'Ne mutlu barış yapanlara!'
Trump Gazze'de ateşkesi duyurdu: 'Ne mutlu barış yapanlara!'
Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu seyahat süresini 43 dakikaya düşürecek
Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu seyahat süresini 43 dakikaya düşürecek
Bakan Tekin: Sendikal özgürlük, öğrencinin eğitim hakkını gasp etmemeli
Bakan Tekin: Sendikal özgürlük, öğrencinin eğitim hakkını gasp etmemeli
Sahte kan raporu operasyonu: 100 kişinin ehliyeti iptal edilecek
Sahte kan raporu operasyonu: 100 kişinin ehliyeti iptal edilecek
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinledi
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinledi
Ana sayfaHaberler Eğitim

Bakan Tekin, Filistinli öğrencilerin resim sergisini gezdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Filistinli öğrencilerin çizdiği resimlerden oluşan 'Umut Acıya Direnirken' sergisini gezdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Ekim 2025 17:40, Son Güncelleme : 09 Ekim 2025 17:45
Yazdır
Bakan Tekin, Filistinli öğrencilerin resim sergisini gezdi

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Sergi Salonu'ndaki sergide, toplam 13 öğrencinin yaptığı 101 eser ziyaretçilerle buluştu. Bakan Tekin, sergiyi gezerken resimleri çizen öğrencilerle sohbet etti. Eserlerde, savaşın gölgesinde büyüyen gençlerin özgürlük, umut, direniş ve barışa dair duyguları sanatın diliyle aktarıldı.

'HEP FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLDUK'

Bakan Tekin, İsrail'in Filistin'de uyguladığı şiddetin 2'nci yılını doldurduğunu aktardı. Dünyada insan haklarını, temel hak ve hürriyetleri korumakla mükellef yapıların, uzun bir süre boyunca sessiz kaldıklarını belirten Tekin, "En azından bu soykırımın bitmesi için son anlarda da olsa uluslararası camia harekete geçti. Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısı, İsrail'i kınayan ülkelerin sayısı arttı. Ama keşke gönül arzu eder ki en başından itibaren bu olsaydı ama olmadı. 7 Ekim 2023'ten itibaren başlayan soykırımda biz Türkiye olarak hep Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk. Biz bakanlık olarak da eğitim öğretim hakkından mahrum kalan, ailesini kaybeden çocuklarımıza okullarımızda ev sahipliği yaptık. Bugün de burada Türkiye'de eğitim öğretimine en azından kısa süre de olsa devam eden yaklaşık 750'ye yakın Filistinli çocuğumuz arasından Yaz Okulu'nda 13 arkadaşımızın yaptığı resimlerin sergilendiği bir sergideyiz. Çocuklar, kendi perspektifinden, kendi bakış açılarından orada yaşanan soykırıma ilişkin duygu ve düşüncelerini anlatıyorlar. Ben bu konuda hassas olan bütün kamuoyumuza, fırsatları varsa sergiyi gezmelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, her bir insanın temel hak ve hürriyetlerinin güvence altına alındığı, barışın, insan haklarının, hukukun, adaletin, demokrasinin egemen olduğu bir dünyayı hep beraber inşa etme temennisinde bulunarak, "'Ama'larla, 'fakat'larla kurulmuş cümleler temel hak ve hürriyetler konusunda, barış konusunda tanınan ayrıcalıklar, istisnalar, maalesef dünyada barışın tesisinde bizi sınıfta bırakıyor. 'Ama'sız, 'fakat'sız, dünyanın neresinde olursa olsun zulme maruz kalan, temel hak ve hürriyetleri elinden alınan herkesin, insan olmamızdan dolayı yanında olmamız gerekiyor. Bunun mücadelesini yapmamız gerekiyor. Bize düşen Türk insanına, Türkiye Cumhuriyeti devletine düşen şey bu. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak bunun sorumluluğuyla hareket etmeye çalıştık. Dediğim gibi inşallah dünyanın her tarafına barışın, adaletin egemen olduğu bir dünyayı hep beraber inşa ederiz" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber