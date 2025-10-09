Uzmandan uyarı: Altın piyasasında denge yeniden kuruluyor
Karşı şeride geçen TIR'la çarpışan otomobildeki çift öldü

Bartın'da karşı şeride geçen TIR ile çarpışan otomobildeki Satı (66) ve Sevil Üncan (60) çifti yaşamını yitirdi. Yaralanan TIR şoförü Hakan Demir (45) ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Bartın-Karabük kara yolunun Potbaşı mevkisinde meydana geldi. Bartın'dan Karabük yönüne giden Hakan Demir (45) yönetimindeki 78 DE 420 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Satı Üncan'ın kullandığı 74 AS 182 plakalı otomobil ile çarpıştı. Otomobil yol kenarına savrulurken, TIR ise ırmağa devrilmekten son anda kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Sevil Üncan yaşamını yitirirken, otomobilden fırlayıp, TIR'ın altında kalan Satı Üncan ile araçta sıkışan Hakan Demir yaralandı. Hakan Demir ile Satı Üncan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. TIR şoförü Demir'in yağmurda ıslanmaması için gazeteciler ambulans gelene kadar şemsiye tuttu. Gelen ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Satı Üncan da kurtarılmadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

