Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nde değişiklikler yaşandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen son atamalarla birlikte il genelinde birçok ilçe emniyet müdürlüğü ve amirliğinde yeni görevlendirmeler yapıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2025 20:12, Son Güncelleme : 09 Ekim 2025 20:48
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yapılan son görev değişiklikleriyle birlikte bazı ilçe emniyet müdürlüklerine ve amirliklerine yeni atamalar gerçekleştirildi. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü 2. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Söke İlçe Emniyet Müdürü 2. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, İncirliova İlçe Emniyet Müdürü 2. Sınıf Emniyet Müdürü Taner Emre ve Çine İlçe Emniyet Müdürü 2. Sınıf Emniyet Müdürü Öner Oflaz, İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevlerine atandı.

Yeni görevlendirmeler kapsamında, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine 2. Sınıf Emniyet Müdürü Erdal Esen, Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine 2. Sınıf Emniyet Müdürü Pircem Kotan, İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine 3. Sınıf Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine 3. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih Çetinkaya ve Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine 3. Sınıf Emniyet Müdürü Rasim Demirelli getirildi. Ayrıca, Kuyucak İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine Başkomiser İzzettin Engin, Sultanhisar İlçe Emniyet Amirliği görevine ise Başkomiser Sebahattin Öztürk atandı.

