TBMM'de gar saldırısı tartışması

DEM Parti Grup önerisi sırasında, gar saldırısı hakkında tartışma çıktı. CHP Malatya Milletvekilli Veli Ağbaba, 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde meydana gelen terör saldırısıyla ilgili, "Gar katliamında mahkemeye gittiğimiz zaman katledilen insanların yakınlarına suçlu gibi davranıldı. Bu katliamın önü açılmıştır, göz yumulmuştur. Vicdanı olan herkes bunu söyler. Hiçbir tedbir alınmadı. O katil çay içe içe geldi. İnsanlık tarihinin en barbar örgütünün önünü açtınız" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, başkentin ortasında 104 kişinin öldüğüne dikkat çekerek, "Bizim bir eylemde durdurulmadığımız durak yoktur. Biz miting alanına çantalarımız arana arana gireriz. O gün mitingde benim yüzlerce arkadaşım vardı. Eşim bizzat oradaydı. Yaralıları pankartlarla taşıdı. Orada yaralılara gaz sıkıldı" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de, 11 Eylül'de insanların hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Fransa'da saldırılar yapıldı. Dünyanın hiçbir yerinde terör örgütleri eylem yaptığında kendi ülkeleri suçlanmıyor. Faili IŞİD'se siz niye öfkenizi IŞİD'e değil de devlete yöneltiyorsunuz? Sizin derdiniz devletle. Fırat Kalkanı'nı, İdlib'deki operasyonları kim yaptı? Bütün bu mücadeleyi Türkiye yaptı. Bu mücadele verildiği için bugün Suriye'de bir düzen var" dedi.