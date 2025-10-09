O ilde öğretmenlerin kılık-kıyafetlerine düzenleme geliyor

İstanbul Altın Rafinerisi AŞ'ye operasyonda 20 tutuklama
Bolu'da öğretmenlerin okula tayt, şalvar, kot pantolon, tişört, mini etek ve uzun sakal gibi mevzuata aykırı kıyafetlerle gitmemesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü düzenleme getirecek. İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, "Öğretmenlik mesleğimizin saygınlığının daha da yüceltilmesi, o eski saygın konumuna bu boyutuyla gelmesi anlamında çok kıymetli bir çalışma olacak" dedi.

Haber Giriş : 09 Ekim 2025 21:10
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin kılık ve kıyafetlerine yönelik bu yıl yeni bir düzenlemeye gitti. Bakanlığın İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderdiği genelgede, öğretmenlerin giyim ve kuşamlarında yönetmelik dışı uygulamaların arttığına dikkat çekildi. Bolu'da da öğretmenlerin kot pantolon, tayt, şalvar, tişört, mini etek giymesi ve uzun sakalla okula gelmesine ilişkin inceleme başlatıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, "Öğretmenlik mesleğimizin saygınlığının daha da yüceltilmesi, o eski saygın konumuna bu boyutuyla gelmesi anlamında çok kıymetli bir çalışma olacak" dedi.

"Eleştiri konusu olarak karşımıza çıkan bir kılık kıyafet konumuz var"

Gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Öncü, "Bakanlığımızın üzerinde durduğu ve son yıllarda birçok girdiğimiz ortamda eleştiri konusu olarak karşımıza çıkan bir kılık kıyafet konumuz var. Bu sene de bakanlığımız yine geçen sene olduğu gibi 2025/63 sayılı genelgemizin 18 ve 19. maddelerinde hem öğrenci kılık kıyafetleri konusunda hem öğretmenlerimizin kılık kıyafetleri konusuna daha titizlik gösterilmesi gerektiğiyle ilgili bir genelge yayınladı. Biz de bununla ilgili gerekli çalışmaları yapıyoruz" dedi.

"Çok kıymetli bir çalışma olacak"

Öğretmenlik mesleğinin saygınlığı adına önemli bir çalışma olacağını belirten Öncü, "Öğretmen ve öğrencilerimizle ilgili gerekli önlemlerimizi aldık, önerilerimizde bulunduk. Bu da inşallah gelecek adına öğretmenlik mesleğimizin saygınlığının daha da yüceltilmesi, o eski saygın konumuna bu boyutuyla gelmesi anlamında çok kıymetli bir çalışma olacak" ifadelerini kullandı.

