İstanbul Altın Rafinerisi AŞ'ye operasyonda 20 tutuklama
O ilde öğretmenlerin kılık-kıyafetlerine düzenleme geliyor
Türkiye'den 109 üniversite en iyi üniversiteler sıralamasında
Uzmandan uyarı: Altın piyasasında denge yeniden kuruluyor
Genel Kurul'un gündeminde değişiklik: Trafik Cezalarına İlişkin Teklif haftaya görüşülecek
Bir rekor da gümüşten: Onsu 51 doları aştı
İsrail'in alıkoyduğu üç vekil Azerbaycan üzerinden geliyor
Vali açıkladı: CHP'li Meclis Üyesinin para görüntülerine soruşturma
Şener Üşümezsoy'dan 2 ilçe için şiddetli deprem uyarısı
Ankara Büyükşehir Belediyesi Melek Mosso konserini iptal etti
Üniversitelerde eğitimde yeni model: İşte pilot iller!
Dev holdingine hileli iflas davası: 8 yıla kadar hapis istendi
Togg ihracatı başladı: İlk ihracat treni Almanya yolunda
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki görev gücünde yer alacağız
Özel programlı fen liselerinde yeni dönem
Gelirinin 20 katı harcama yapanlara Maliye takibi geliyor
Ankara Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 120 Bin TL Teklif
Mısır basını: Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi
Bakanlık popüler oyuncağın satışını yasakladı: İşte sebebi
Cevdet Yılmaz: Tarafların anlaşmaya sadık kalmasını bekliyoruz
Erdoğan'dan ateşkese ilk yorum: Sürece katkı sunmaya devam edeceğiz
Yavaş'ın 7 Yıl Önceki Kesikköprü Sözleri Gündem Oldu
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
Yurt Dışında Üniversite Eğitimi Artık Lüks Değil Akıllı Tercih
Yılmaz: İlk defa yüksek gelirli ülkeler ligine gireceğiz
Netanyahu: Hükümeti toplayarak Gazze anlaşmasını onaylayacağız
Kütahya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Trump Gazze'de ateşkesi duyurdu: 'Ne mutlu barış yapanlara!'
Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu seyahat süresini 43 dakikaya düşürecek
Geleceğin şefleri bu lisede yetişiyor

Samsun Altınkum Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okulun sunduğu imkanlarla yurt içi ve yurt dışındaki 5 yıldızlı otellerde staj yaparak turizm sektörüne donanımlı bir şekilde hazırlanıyor. Öğrenciler, okulun mutfağında usta şefler eşliğinde sıcak ve soğuk yemeklerin yapımını öğrenirken, Erasmus projeleri kapsamında Avrupa'da da staj yapma şansı buluyor.

09 Ekim 2025 21:21
Turizm sektörüne nitelikli personel kazandırmayı hedefleyen Samsun'un Atakum ilçesindeki Altınkum Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerine sunduğu staj ve uygulamalı eğitim imkanlarıyla dikkat çekiyor. Öğrenciler, hem okulun modern mutfaklarında usta şefler eşliğinde mesleki beceriler kazanıyor hem de yurt içi ve yurt dışındaki 5 yıldızlı otellerde staj yaparak kariyerlerine sağlam bir başlangıç yapıyor.

"Öğrenciler 5 yıldızlı otellerde, restoranlarda görev alabiliyor"

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Aslı Sertbaş, bölümlerine olan ilginin yoğun olduğunu belirterek, "Tüm sınıflarımız kapasite olarak doludur. Rağbet gören bir bölümdür. Öğrenciler 10 ve 11 sınıfın yazında staja gidiyorlar. Otellerde 5 buçuk 6 ay staj yapıyorlar. Bizlerin proje ortağı olan oteller var. Antalya'da, Bodrum'da yeri geliyor Erasmus projeleri ile Almanya'da İtalya'da, Belçika'da öğrencilerimiz staj yapıyor. Direk sektörün içerisinde hazırlanmış oluyorlar. Sonrasında bu öğrencilerimiz sektörde çalıştıkları için sektörden çok talep görüyorlar. Öğrencilerimiz yiyecek, içecek bölümü öğrencileri oldukları için mutfaklarda aşçı olarak çalışıyorlar. Sonrasında yükselebiliyorlar. Yine servis personeli olarak çalışabiliyorlar. Öğrenciler 5 yıldızlı otellerde, restoranlarda görev alabiliyor" dedi.

Öğrencilerin mutfaklarda aşçı olarak ya da servis personeli olarak görev alabildiğini söyleyen Sertbaş, "5 yıldızlı otellerde, restoranlarda çalışabiliyorlar. Öğrencilere tavsiyem, mutlaka sahada usta şeflerin yanında çalışmaları, yabancı dil öğrenmeleri. Pratiklik, azim ve çalışkanlık başarı için şart" ifadelerini kullandı.

"Müdür olmuş, aşçı olmuş öğrencilerimiz var"

Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü Öğretmeni Miyaser Aydın, "Güzel eğitimler veriyoruz. Tüm bilgileri ekleyerek öğrencilerimizi buradan mezun etmek istiyoruz. Müdür olmuş, aşçı olmuş öğrencilerimiz var. Her zaman diyoruz. Açlık olduğu sürece aşçılık olacak. Otellerle ilgili çalışmalarımız var. Anlaşmalı olduğumuz 2 otel grubumuz var. Öğrenciler mezun olduktan sonra da orada çalışmaya devam ediyorlar. Anlaşmalı olduğumuz oteller büyük gruplar. Bu grupların otelleri var, uçak, gemi filoları, kruvaziyer gemileri var. Yurt dışında da otelleri var. Öğrenciler eğer kendilerini gösterebilirlerse yurt dışı otellerde de çalışabiliyorlar. Erasmus projeleri ile öğrencileri 3 ay gidip Almanya'da, İtalya'da eğitim görüyorlar. Orada hem kültür tanıyorlar hem de meslek tanıyorlar. Bu tür imkanlarımız çok fazladır" diye konuştu.

"Okulumuzun avantajları çok fazla"

Okuldaki öğrenciler birçoğu ise yiyecek içecek bölümünü bilerek seçtiklerini, okulun avantajlarının farkında olduklarını ve bu imkanlardan yararlanarak ileride bölümle alakalı mesleklerde çalışmak istediklerini söylediler.

