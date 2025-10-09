Geleceğin şefleri bu lisede yetişiyor

Turizm sektörüne nitelikli personel kazandırmayı hedefleyen Samsun'un Atakum ilçesindeki Altınkum Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerine sunduğu staj ve uygulamalı eğitim imkanlarıyla dikkat çekiyor. Öğrenciler, hem okulun modern mutfaklarında usta şefler eşliğinde mesleki beceriler kazanıyor hem de yurt içi ve yurt dışındaki 5 yıldızlı otellerde staj yaparak kariyerlerine sağlam bir başlangıç yapıyor.

"Öğrenciler 5 yıldızlı otellerde, restoranlarda görev alabiliyor"

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Aslı Sertbaş, bölümlerine olan ilginin yoğun olduğunu belirterek, "Tüm sınıflarımız kapasite olarak doludur. Rağbet gören bir bölümdür. Öğrenciler 10 ve 11 sınıfın yazında staja gidiyorlar. Otellerde 5 buçuk 6 ay staj yapıyorlar. Bizlerin proje ortağı olan oteller var. Antalya'da, Bodrum'da yeri geliyor Erasmus projeleri ile Almanya'da İtalya'da, Belçika'da öğrencilerimiz staj yapıyor. Direk sektörün içerisinde hazırlanmış oluyorlar. Sonrasında bu öğrencilerimiz sektörde çalıştıkları için sektörden çok talep görüyorlar. Öğrencilerimiz yiyecek, içecek bölümü öğrencileri oldukları için mutfaklarda aşçı olarak çalışıyorlar. Sonrasında yükselebiliyorlar. Yine servis personeli olarak çalışabiliyorlar. Öğrenciler 5 yıldızlı otellerde, restoranlarda görev alabiliyor" dedi.

Öğrencilerin mutfaklarda aşçı olarak ya da servis personeli olarak görev alabildiğini söyleyen Sertbaş, "5 yıldızlı otellerde, restoranlarda çalışabiliyorlar. Öğrencilere tavsiyem, mutlaka sahada usta şeflerin yanında çalışmaları, yabancı dil öğrenmeleri. Pratiklik, azim ve çalışkanlık başarı için şart" ifadelerini kullandı.

"Müdür olmuş, aşçı olmuş öğrencilerimiz var"

Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü Öğretmeni Miyaser Aydın, "Güzel eğitimler veriyoruz. Tüm bilgileri ekleyerek öğrencilerimizi buradan mezun etmek istiyoruz. Müdür olmuş, aşçı olmuş öğrencilerimiz var. Her zaman diyoruz. Açlık olduğu sürece aşçılık olacak. Otellerle ilgili çalışmalarımız var. Anlaşmalı olduğumuz 2 otel grubumuz var. Öğrenciler mezun olduktan sonra da orada çalışmaya devam ediyorlar. Anlaşmalı olduğumuz oteller büyük gruplar. Bu grupların otelleri var, uçak, gemi filoları, kruvaziyer gemileri var. Yurt dışında da otelleri var. Öğrenciler eğer kendilerini gösterebilirlerse yurt dışı otellerde de çalışabiliyorlar. Erasmus projeleri ile öğrencileri 3 ay gidip Almanya'da, İtalya'da eğitim görüyorlar. Orada hem kültür tanıyorlar hem de meslek tanıyorlar. Bu tür imkanlarımız çok fazladır" diye konuştu.

"Okulumuzun avantajları çok fazla"

Okuldaki öğrenciler birçoğu ise yiyecek içecek bölümünü bilerek seçtiklerini, okulun avantajlarının farkında olduklarını ve bu imkanlardan yararlanarak ileride bölümle alakalı mesleklerde çalışmak istediklerini söylediler.