Kastamonu'da ekmek zammı, Valiliğin itirazı sonucu mahkemece tedbiren durduruldu.

Haber Giriş : 09 Ekim 2025 22:18, Son Güncelleme : 09 Ekim 2025 22:36
Kastamonu'da ekmek zammı mahkemece tedbiren durduruldu

Kentte 200 gram ekmeğin 12,5 lira yerine 15 liraya satılmasına yönelik zamlı tarifeye Kastamonu Valiliğinin itiraz etmesi üzerine, konu mahkemeye taşındı. Mahkeme, yargılanma sona erinceye kadar zamlı tarifeyi tedbiren durdurdu.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez ilçe, İnebolu, Doğanyurt ve Seydiler ilçelerinde faaliyet gösteren fırıncı esnafı tarafından, maliyetlerdeki artışlar gerekçe gösterilerek 200 gram ekmeğin satış fiyatının 12,5 liradan 15 liraya, 400 gram ekmeğin ise 25 liradan 30 liraya satılmasının talep edildiği belirtildi.

Alınan karar hakkında bilgi verilen açıklamada, "5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 62. maddesine ve 14.02.2008 tarihli 26787 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesine göre ekmek fiyatını yeniden tespit etmek amacıyla 25 Eylül 2025 tarihinde oluşturulan Kastamonu İli Ekmek Tarifesi Komisyonunda, oy çokluğuyla 200 gram ekmeğin fiyatı, 12,5'ten 15 liraya çıkarılmıştı." ifadelerine yer verildi.

Konunun yargıya taşındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alınan bu kararın, belirlenen fiyatın civar illerin ortalamalarının üstünde olması ve yapılan zammın vatandaşın mağduriyetine yol açması gibi nedenlerle Valiliğimiz tarafından yargıya taşınması neticesinde Kastamonu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından, komisyonun ekmek fiyatını 15 liraya çıkaran kararının uygulanmasının yargılama sonuna kadar tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir. Buna göre 10 Ekim 2025 tarihinden itibaren mahkeme neticelenene kadar Kastamonu'da ekmek fiyatı zamsız tarife üzerinden satılmaya devam edilecektir."

