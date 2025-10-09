SPK'dan hukuki işlem kararı: 13 siteye erişim engeli geliyor!

'Komisyondan şehitlerimizin kemiğini sızlatacak hiçbir karar çıkmayacak'
'Komisyondan şehitlerimizin kemiğini sızlatacak hiçbir karar çıkmayacak'
Özgürlük Filosu'nda alıkonulan 3 Türk milletvekili yurda döndü
Özgürlük Filosu'nda alıkonulan 3 Türk milletvekili yurda döndü
Genel Kurulda 4 uluslararası anlaşma kabul edildi
Genel Kurulda 4 uluslararası anlaşma kabul edildi
İstanbul Altın Rafinerisi AŞ'ye operasyonda 20 tutuklama
İstanbul Altın Rafinerisi AŞ'ye operasyonda 20 tutuklama
O ilde öğretmenlerin kılık-kıyafetlerine düzenleme geliyor
O ilde öğretmenlerin kılık-kıyafetlerine düzenleme geliyor
Türkiye'den 109 üniversite en iyi üniversiteler sıralamasında
Türkiye'den 109 üniversite en iyi üniversiteler sıralamasında
Uzmandan uyarı: Altın piyasasında denge yeniden kuruluyor
Uzmandan uyarı: Altın piyasasında denge yeniden kuruluyor
Bir rekor da gümüşten: Onsu 51 doları aştı
Bir rekor da gümüşten: Onsu 51 doları aştı
Vali açıkladı: CHP'li Meclis Üyesinin para görüntülerine soruşturma
Vali açıkladı: CHP'li Meclis Üyesinin para görüntülerine soruşturma
Şener Üşümezsoy'dan 2 ilçe için şiddetli deprem uyarısı
Şener Üşümezsoy'dan 2 ilçe için şiddetli deprem uyarısı
Ankara Büyükşehir Belediyesi Melek Mosso konserini iptal etti
Ankara Büyükşehir Belediyesi Melek Mosso konserini iptal etti
Üniversitelerde eğitimde yeni model: İşte pilot iller!
Üniversitelerde eğitimde yeni model: İşte pilot iller!
Dev holdingine hileli iflas davası: 8 yıla kadar hapis istendi
Dev holdingine hileli iflas davası: 8 yıla kadar hapis istendi
Togg ihracatı başladı: İlk ihracat treni Almanya yolunda
Togg ihracatı başladı: İlk ihracat treni Almanya yolunda
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki görev gücünde yer alacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki görev gücünde yer alacağız
Özel programlı fen liselerinde yeni dönem
Özel programlı fen liselerinde yeni dönem
Gelirinin 20 katı harcama yapanlara Maliye takibi geliyor
Gelirinin 20 katı harcama yapanlara Maliye takibi geliyor
Ankara Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 120 Bin TL Teklif
Ankara Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 120 Bin TL Teklif
Mısır basını: Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi
Mısır basını: Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi
Bakanlık popüler oyuncağın satışını yasakladı: İşte sebebi
Bakanlık popüler oyuncağın satışını yasakladı: İşte sebebi
Cevdet Yılmaz: Tarafların anlaşmaya sadık kalmasını bekliyoruz
Cevdet Yılmaz: Tarafların anlaşmaya sadık kalmasını bekliyoruz
Erdoğan'dan ateşkese ilk yorum: Sürece katkı sunmaya devam edeceğiz
Erdoğan'dan ateşkese ilk yorum: Sürece katkı sunmaya devam edeceğiz
Yavaş'ın 7 Yıl Önceki Kesikköprü Sözleri Gündem Oldu
Yavaş'ın 7 Yıl Önceki Kesikköprü Sözleri Gündem Oldu
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
Yurt Dışında Üniversite Eğitimi Artık Lüks Değil Akıllı Tercih
Yurt Dışında Üniversite Eğitimi Artık Lüks Değil Akıllı Tercih
Yılmaz: İlk defa yüksek gelirli ülkeler ligine gireceğiz
Yılmaz: İlk defa yüksek gelirli ülkeler ligine gireceğiz
Netanyahu: Hükümeti toplayarak Gazze anlaşmasını onaylayacağız
Netanyahu: Hükümeti toplayarak Gazze anlaşmasını onaylayacağız
Kütahya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Trump Gazze'de ateşkesi duyurdu: 'Ne mutlu barış yapanlara!'
Trump Gazze'de ateşkesi duyurdu: 'Ne mutlu barış yapanlara!'
Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu seyahat süresini 43 dakikaya düşürecek
Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu seyahat süresini 43 dakikaya düşürecek
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

SPK'dan hukuki işlem kararı: 13 siteye erişim engeli geliyor!

SPK, haftalık bülteninde aldığı kararla, yetkisiz faaliyet gösteren ve yatırımcıyı mağdur etme potansiyeli taşıyan tam 13 internet sitesi için erişim engeli ve hukuki işlem başlatma kararı aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2025 23:53, Son Güncelleme : 10 Ekim 2025 00:01
Yazdır
SPK'dan hukuki işlem kararı: 13 siteye erişim engeli geliyor!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 10 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Shell & Turcas Petrol AŞ'nin 9 milyar liralık, Allbatross Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 1 milyar liralık, Optima Faktoring AŞ'nin 150 milyon liralık, Suvla Şarapları Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 500 milyon liralık, Ak Finansal Kiralama AŞ'nin 3 milyar 500 milyon liralık, Marka Mağazacılık AŞ'nin 1 milyar 340 milyon liralık, Mint Finansman AŞ'nin 150 milyon liralık, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 4 milyar liralık, Anadolubank AŞ'nin 250 milyon dolarlık ve Destek Finans Faktoring AŞ'nin 3 milyon dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurularına izin verdi.

Kurul, Emlak Varlık Kiralama AŞ'nin 6 milyar liralık ve Hedef Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı başvurusunu onayladı.

Ayrıca Kurul, Anadolu Hayat Emeklilik AŞ'nin Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ve Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Kira Sertifikaları Katılım Emeklilik Yatırım Fonu'nun kuruluşlarına izin verdi.

Destek Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin en iyi gayret aracılığı ve aracılık yüklenimi suretiyle halka arza aracılık faaliyeti izni verilmesine ilişkin başvurusunun olumlu karşılanmasına karar veren Kurul, 13 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber