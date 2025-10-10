Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik
Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.
YÖNETMELİK
Karar Sayısı: 10475
Ekli "Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.
9 Ekim 2025
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
DEVLET MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasma (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.
"d) Milli Savunma Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Üniversitesi ve Harita Genel Müdürlüğünde, Milli Savunma Bakanına,"
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.