Gram altında makas 500 liraya çıktı! Bazı kuyumcular alım satımı durdurdu

Küresel piyasalarda altın rüzgarı esiyor. Ons altın fiyatı 4.045 doları görerek tüm zamanların rekorunu kırarken, Türkiye'de piyasalarda adeta "altın çılgınlığı" yaşanıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da yaşanan yoğunluk, 2020 pandemi dönemindeki büyük altın rallisini aratmıyor. Kuyumcularda uzun kuyruklar oluşurken, bazı esnaf satış yapmayı durdurdu. Gram altın alım-satım farkı ise 500 TL'ye kadar çıkınca piyasada kafa karışıklığı arttı.

ARZ SORUNU YAŞANIYOR

Normalde 50-100 TL civarında olan gram altın alım-satım farkı (makas), şu anda 500 TL'ye kadar yükselmiş durumda. Bu fark, yatırımcıların gerçek fiyatı takip etmesini neredeyse imkansız hale getiriyor. Birçok kuyumcu, makas farkının bu kadar açılmasının nedeni olarak "fiziksel altın arzında yaşanan sıkışıklığı" gösteriyor. Altın bulmanın zorlaştığını belirten esnaflar, ons fiyatındaki sert dalgalanmanın işlerini olumsuz etkilediğini dile getiriyor.

BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ HAREKETLİLİK

Kapalıçarşı'da 25 yıldır kuyumculuk yapan Mehmet Dursun, son birkaç haftadır yaşanan hareketliliğin "benzeri görülmemiş" olduğunu belirterek, "Altın bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Biz de ne fiyat vereceğimizi bilemiyoruz. Sabah belirlediğimiz fiyat öğlene geçerliliğini yitiriyor. Ons dakikalar içinde değişiyor, biz de müşteriye net rakam söylemekte zorlanıyoruz. Bu yüzden bazı arkadaşlar satışlarını geçici olarak durdurdu" ifadelerini kullandı. Bir başka kuyumcu Zeki Çalışkan ise piyasadaki psikolojik etkiye dikkat çekerek, "Vatandaşın ciddi bir panik havası var. 'Altın daha da artacak' düşüncesiyle insanlar alım yapıyor ama bu fiyatlar her an geri çekilebilir. Biz de sürekli fiyat güncelliyoruz, çünkü makas farkı hiç olmadığı kadar açık. Alım satım arasındaki fark 500 lirayı geçiyor. Bu fark yatırımcıyı da, bizi de zorluyor" dedi.

DÜZELTME RİSK BULUNUYOR

Uzmanlar, yatırımcı psikolojisinin son dönemde "kaçırma korkusu" üzerine kurulduğunu belirtiyor. Birçok kişi fiyatların daha da yükseleceğini düşünerek hızlı kararlar alıyor. Ancak ekonomistlere göre, bu davranış biçimi ciddi riskler barındırıyor. Zira piyasalarda her yükselişin ardından bir "düzeltme hareketi" yaşanması olağan bir süreç. Altının kısa vadede bu düzeltmeye girmesi halinde, yüksek seviyelerden alım yapan yatırımcıların zarar etme ihtimali oldukça yüksek. Finansal danışmanlar, yatırımcıların altına yaklaşırken panikle değil, rasyonel kararlar almaları gerektiğini vurguluyor. Piyasanın hareketli olduğu dönemlerde "güvenli liman" algısına sığınıp plansız yatırım yapmak, uzun vadede olumsuz sonuçlar doğurabiliyor.



