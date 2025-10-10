Türk soylu yabancıların Türkiye'de istihdam şartları değişti

10 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğe göre Türk soylu hangi toplulukların, Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine dair hususların Cumhurbaşkanı karan ile tespit edileceği hükme bağlandı.

Yeni yayımlanan yönetmeliğe göre, artık her Türk soylu vatandaş değil, Vatandaşı olduğu ülkede elinde olmayan sebeplerle, mesleğini, sanatını veya işini icra edememek ve değişik nedenlerle Türkiye'de hayatını devam ettirmek zorunda kalanlar Türkiye'de çalışabilecek



İşte Resmi Gazetede yayımlanan Türk Soyluların istihdamına dair yönetmelik

Karar Sayısı: 10476

Ekli "Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu veya Özel Kurum, Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştınlabilmelerine Dair Kanunun Uygulanması Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştınlabilmelerine İlişkin Kanunun 8 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

TÜRK SOYLU YABANCILARIN TÜRKİYE'DE MESLEK VE SANATLARINI SERBESTÇE YAPABİLMELERİNE, KAMU VEYA ÖZEL KURUM, KURULUŞ VEYA İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIRILABİLMELERİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASI HARKINDAKİ YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1- 25/10/1982 tarihli ve 8/5488 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu veya Özel Kurum, Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştınlabilmelerine Dair Kanunun Uygulanması Hakkmdaki Yönetmeliğe 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Türk Soyluluğun Tespiti:

Madde 2/A- Türk soylu hangi toplulukların, 25/9/1981 tarihli ve 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştınlabilmelerine İlişkin Kanun ile bu Yönetmelik kapsamında Türk soylu yabancı olarak belirleneceğine, değerlendirileceğine ve kabul edileceğine ilişkin hususlar, Cumhurbaşkanı karan ile tespit edilir."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 3- Bu Yönetmelik uyarınca kanunlarda Türk vatandaşlannın yapabileceği belirtilen veya Türk vatandaşı olma şartı aranan meslek, sanat ve işlerde Türk soylu yabancılann çalışma veya çalıştınlabilmelerine izin verilebilmesi için aşağıda belirtilen hususlara birlikte gerçekleşmesi şarttır:

1) İçişleri Bakanlığınca kendilerine ikamet izni verilmiş olmak.

2) Belirli meslek ve sanatlar için, özel kanunlarda aranan nitelikleri taşıdığını yetkili Türk makamlarından alacağı belgelerle kanıtlamış olmak.

3) Eğitim durumunu gösteren yabancı okul veya fakültelerden verilmiş diplomalannın denkliğini ilgili kuramlara onaylatmış bulunmak.

4) O mesleği yapmasında güvenlik açısından herhangi bir sakınca bulunmamak.

5) Yabancılar için açılacak özel kütüklerde nüfus kayıtlarını tesis ettirdiğini belgelendirmek.

6) Mesleki kuruluşlara kayıtlı olmanın zorunlu bulunması halinde üyeliğini belgelendirmek.

7) Yabancı ülkelerden alınmış kalfalık, ustalık veya dengi belgelerin denkliğine ilgili kurumlarca karar verilmiş olmak.

8) Cumhurbaşkanı kararıyla tespit edilen Türk soylu topluluktan olmak.

9) Vatandaşı olduğu ülkede elinde olmayan sebeplerle, mesleğini, sanatını veya işini icra edememek ve değişik nedenlerle Türkiye'de hayatını devam ettirmek zorunda kalmak.

10) Vatandaşı olduğu ülkenin kahir ekseriyetinden farklı etnik ve kültürel kimliğe sahip olmak."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "Cumhurbaşkanınca" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

