Adli Olaylar

İstanbul'da huzur uygulaması: 1114 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, aralarında çeşitli suçlardan aranan 550 şüphelinin de bulunduğu 1114 kişi gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2025 08:55, Son Güncelleme : 10 Ekim 2025 08:55
Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün iki aşamalı "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı.

İlk aşamada saat 20.00-22.00 arasında 209 noktada 1382 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya ayrıca bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında 1265 personelin katılımıyla umuma açık yerler denetlendi.

Uygulama kapsamında 358 bin 615 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 550 şüphelinin de bulunduğu toplam 1114 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 26 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 11 kurusıkı tabanca, 41 fişek, 1927 gram uyuşturucu madde, 457 uyuşturucu hap, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 1955 lira, 100 dolar ve 100 avro ele geçirildi.

Ekiplerce 314 umuma açık iş yeri denetlendi, 26 yabancı uyruklu şahsa işlem yapıldı, 42 kişi ile bir iş yerine de idari işlem uygulandı.

588 bin 350 lira trafik cezası kesildi

Trafik denetimlerinde ise 42 bin 852 araç ve 620 motosiklet kontrol edildi. 2 bin 562 araç ve motosiklet ile 18 sürücüye işlem yapılırken, 3 araç trafikten menedildi.

Denetimlerde toplam 588 bin 350 lira trafik cezası kesildi.

Bu Habere Tepkiniz

