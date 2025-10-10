İstanbul'un dev hastanesi iflasın pençesinde

Küçükçekmece Ticaret Asliye Mahkemesi, 6 Ekim 2025 tarihli kararı ile İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bulunan Aile Hastanesi hakkında konkordato kararı verdi.

İlkem Öztürk Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi olarak faaliyetlerini yürüten hastane için 3 aylık geçici mühlet kararı alınırken, şirketin mali tablolarını incelemek üzere 3 kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirildi.

Abdullah İslamoğlu, Ali Ekber Kartal ve Tuğba Özer'in hazırlayacağı rapor sonucunda mahkeme, 2026 yılının ilk günlerinde şirket hakkında yeni bir inceleme yapacak.

2016 YILINDA AÇILMIŞTI

Bahçelievler'de bulunan hastane, 1 Temmuz 2016 itibarıyla kesintisiz olarak hizmet vermeyi sürdürüyor. Hastanede 142 yatak kapasitesi bulunurken, 5 ameliyathane ve 25 poliklinik branşı yer almakta.

Mali darboğaza giren hastane aynı zamanda 'Yenidoğan Çetesi' skandalında ismi geçen Şafak Hastaneleri grubuna ait sağlık merkezleri arasında yer almakta.



